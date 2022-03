Jonathan Ferney Pulido: sorpresa para el Senado de la Alianza Verde y Centro Esperanza

Las elecciones de este domingo 13 de marzo han dejado diversas sorpresas en el ámbito político del país, logrando que nombres poco habituales logren hacerse a un lugar entre los candidatos de vieja data, que habitualmente mantienen sus cupos casi asegurados en el Legislativo colombiano.

Uno de los nombres que ha sentado un precedente en los escrutinios es el de Jonathan Ferney Pulido Hernández, de Alianza Verde y Centro Esperanza, joven bumangués mejor conocido como ‘Jota Pe’, que se ha caracterizado por impulsar su campaña desde el rol de activista y youtuber. Hasta el momento ha logrado, según los conteos y escrutado el 83 % de las mesas, una votación de 163.997 votos, superando a figuras reconocidas de la política nacional como Humberto de la Calle, Inti Asprilla, Angélica Lozano y hasta hijos de expresidentes como Miguel Samper Strouss.

Cabe recordar que es la primera vez que Pulido Hernández se presenta a una contienda electoral, es decir, que sin ninguna experiencia política está logrando un espacio en una actividad desconocida para él. Su bandera política siempre la ha mantenido bajo la consigna de eliminar la corrupción, luchar contra los exorbitantes sueldos de los congresistas y decisiones injustas que en muchas ocasiones van en contra del pueblo colombiano.

El youtuber con más de 1,16 millones de suscriptores en su canal, tras conocer buena parte de los resultados, realizó una transmisión a través de su cuenta de Facebook para agradecer a quienes han creído en él y sus ideales.

“Hoy ha llegado al Congreso un hombre muy humilde, de una familia muy pobre que ustedes durante años estuvieron atracando. Tienen a ustedes en frente a un hombre que no les tiene miedo. Al nuevo Congreso les pido que no se unten las manos de sangre, porque la plata de salud ustedes se la han estado robando, trabajen y no sean vagos en estos cuatro años”, expresó para todos sus seguidores.

“El sueldo de los congresistas debería ser reducido, las vacaciones deberían ser reducidas. Por tener esa vida tan placentera se les olvida que a las afueras del Congreso hay un país que la está pasando mal”, añadió.

“Los haré sentir orgullos por haber votado por este candidato del pueblo. Soy su nuevo senador, el niño del barrio que llegó al Congreso”, finalizó.