En Yopal se presentó un hecho de intolerancia que terminó con la vida de un comerciante. Harold Sierra Peñate falleció en la madrugada del pasado 2 de noviembre luego de que fuera golpeado violentamente por varios jóvenes tras un altercado.

Hasta el momento, la información que se tiene es que Sierra habría salido de un lugar de rumba con su pareja, cuando tuvo una diferencia con varios jóvenes en un parque público del municipio.

En videos registrados por ciudadanos que se encontraban en el lugar se ve cuando el hombre se enfrenta a varios jóvenes que lo golpean brutalmente en repetidas ocasiones y los superan en número. A pesar de que había personas en esa zona, nadie lo ayudó ni lo defendió.

Harold Sierra fue atacado por varios jóvenes. | Foto: Suministrada

Según medios locales, el comerciante falleció en horas de la mañana de ese domingo.

El abogado Andrés Felipe Castro, quien a la vez era amigo de Sierra, lamentó el hecho y cuestionó que nadie lo socorriera.

“Genera consternación y más aún cuando verificando los pormenores fue por un acto de intolerancia de unas personas que no son capaces de tener una conversación con una persona, sino simplemente buscar atropellar”, dijo el abogado.

Además, reclamó porque en los videos quedó registrada la golpiza y pidió que Medicina Legal investigue las causas de la muerte que estarían directamente relacionadas con el hecho violento.

Asimismo, pidió que se investigue por omisión a las personas que se encontraban allí y no lo socorrieron. “Como si no fuera poco, se tiene conocimiento de que había personas alrededor y no lo auxiliaron; y al parecer, también había una persona que era vigilante y no le prestó auxilio, lo que se podría configurar en una omisión de socorro, otro delito”, cuestionó el abogado, quien pidió a las personas que no sean indolentes en este tipo de situaciones.

Harold Sierra, comerciante de Yopal. | Foto: Suministrada

Precisamente, uno de los hechos que se cuestionan es que la Policía se habría demorado en llegar, pero el abogado criticó que precisamente se pudo deber a que no les habrían avisado a las autoridades a tiempo.

Castro contó que Sierra tenía un puesto de venta de ceviche con el cual mantenía a su familia. Además, destacó que era servicial, pues en varios momentos le ayudó a él y a otros ciudadanos del municipio.

“Pude tener el honor de contar con sus servicios, dentro de otros, el grado de abogado que lo pude celebrar en su negocio como un acto de amistad, sin ningún cobro adicional que incluso es algo que siempre le agradecí a él”, afirmó.

Por esos hechos y el lamentable desenlace, piden que las autoridades investiguen para dar con el paradero de los responsables y que sean judicializados.