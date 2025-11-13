Anuncian nuevo aeropuerto internacional en Colombia; esta es la ciudad

Colombia sigue reforzando su capacidad operativa aeroportuaria en cada rincón del país con el fin de crecer la economía local y nacional, así como también beneficios para la ciudadanía.

Por tal motivo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil hizo un importante anuncio donde dio a conocer la consolidación en la operación internacional de un aeropuerto en el territorio nacional bajo el marco de la Ley 2368 de 2024.

La Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos, sellaron un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Recíproco, fundamental para impulsar el proceso de adecuación y fortalecimiento del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal.

“Este acuerdo interinstitucional establece una hoja de ruta coordinada para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión necesarios para cumplir con los requisitos de infraestructura, servicios aeroportuarios, articulación institucional y promoción económica y turística que demanda la internacionalización del terminal aéreo”, dijo la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en un comunicado.

El Aeropuerto El Alcaraván, que tiene una conectividad aérea para la Orinoquía se ha consolidado como un nodo estratégico debido a que aporta un desarrollo regional.

“Avanzamos en la internacionalización del aeropuerto de Yopal, El Alcaraván, que conecta a la Orinoquía con el resto del país”, dijo la entidad aeroportuaria.

La suscripción de este convenio subraya el compromiso conjunto de las entidades territoriales y el Gobierno nacional para:

Fortalecer la competitividad de la región.

Facilitar el intercambio comercial.

Impulsar el turismo.

Integrar a la Orinoquía con nuevos mercados nacionales e internacionales.