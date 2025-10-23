Cinco consejos para sobrevivir en un aeropuerto internacional, son muy prácticos

Viajar es uno de los mejores planes para muchos. Conocer nuevos destinos les da a los turistas la posibilidad de vivir otras experiencias, encontrar amistades y degustar comidas típicas de otros países y regiones.

Pero, para poder disfrutar de un nuevo lugar, muchas veces implica tener que tomar un vuelo desde un aeropuerto internacional y este proceso puede estresar y generar algunas molestias, independiente de que sea o no la primera vez que la persona viaja. Por esta razón, es posible tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudarían a mejorar la experiencia y evitar malos momentos.

Tener la documentación a mano

En la mayoría de los aeropuertos, las autoridades solicitan la documentación en diferentes ocasiones, antes de abordar el avión. Por ello, lo mejor es tenerla a mano, en una cartera donde se pueda guardar todo lo necesario junto y, de esta manera, acceder fácilmente cuando se deba mostrar.

En los aeropuertos es clave tener en cuenta algunos consejos para mejorar las ideas. | Foto: Getty Images

Ropa cómoda

La ropa que se lleve puesta durante el viaje tiene gran importancia, ya que va a influir en la comodidad del pasajero no solo mientras espera su vuelo, sino también en el avión. En los aviones suele hacer bastante frío, por lo que es conveniente llevar algo para abrigarse y, además, tener cuidado al elegir los zapatos, ya que lo ideal es que sean cómodos para mantener los pies lo más descansados posible. Por otro lado, hay que procurar no llevar prendas que contengan piezas metálicas, ya que lo normal en el control es que pidan que se las quite, lo cual genera pérdida de tiempo.

Llegar a tiempo

Un alto porcentaje del estrés que se enfrenta en los aeropuertos puede atribuirse al hecho de llegar tarde, por lo que es clave llegar con demasiada antelación, para evitar inconvenientes y más si se tienen que hacer largas filas. Es mejor esperar, que angustiarse por la posibilidad de perder el vuelo.

Los viajeros deben estar muy atentos a salidas, puertas de embarque y controles de seguridad. | Foto: Agencia 123rf

Estar atento a la salida de los vuelos

Normalmente en los aeropuertos grandes, hay numerosos vuelos que van hacia el mismo destino, e incluso de diferentes aerolíneas, pero a horas parecidas. Por ello, es clave fijarse muy bien en las pantallas que brindan la información de los vuelos y destinos y estar atentos a los llamados del personal de la aerolínea para evitar complicaciones.

Buscar la puerta de embarque con tiempo