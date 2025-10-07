Tomar días de vacaciones y salir de viaje es para muchas personas un plan ideal con el fin de desconectarse del día a día, de vivir otras experiencias y de conocer culturas y sitios que llaman la atención por sus atractivos y oferta turística.

Sin embargo, hay una situación que con alguna frecuencia se presenta y es la pérdida o extravío del equipaje en los aeropuertos, lo cual se convierte en una verdadera pesadilla para los pasajeros que llegan a su destino final, pero la maleta no aparece. Esto termina “amargando” las vacaciones y generando incomodidad.

Hay recomendaciones que evitan que el equipaje se pierda en el aeropuerto. | Foto: Getty Images

Según información del sitio web Sky Airline, el problema de la pérdida de las maletas se registra por diferentes razones que pasan por problemas logísticos y hasta la falta de memoria de muchos pasajeros, que por despiste olvidan buscar su equipaje a tiempo cuando llegan a su destino final, por lo que corren el riesgo que se queden en las bandas transportadoras o que otra persona las coja con o sin intención.

Si bien la tecnología permite que sea más fácil localizar la maleta, esto no quiere decir que no siga pasando y que muchas veces la maleta termine en otro vuelo o en otra ciudad diferente a la que el viajero se traslada o simplemente no aparezca.

Recomendaciones clave

Estas son tres recomendaciones a tener en cuenta para ayudar a mitigar esta situación.

Hay personas que olvidan recoger la maleta en el lugar de destino. | Foto: Getty Images