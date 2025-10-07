Turismo
Tres recomendaciones clave para prevenir que la maleta se pierda en el aeropuerto; son fáciles de poner en práctica
El equipaje de bodega con alguna frecuencia se extravía en las terminales aéreas.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Tomar días de vacaciones y salir de viaje es para muchas personas un plan ideal con el fin de desconectarse del día a día, de vivir otras experiencias y de conocer culturas y sitios que llaman la atención por sus atractivos y oferta turística.
Sin embargo, hay una situación que con alguna frecuencia se presenta y es la pérdida o extravío del equipaje en los aeropuertos, lo cual se convierte en una verdadera pesadilla para los pasajeros que llegan a su destino final, pero la maleta no aparece. Esto termina “amargando” las vacaciones y generando incomodidad.
Según información del sitio web Sky Airline, el problema de la pérdida de las maletas se registra por diferentes razones que pasan por problemas logísticos y hasta la falta de memoria de muchos pasajeros, que por despiste olvidan buscar su equipaje a tiempo cuando llegan a su destino final, por lo que corren el riesgo que se queden en las bandas transportadoras o que otra persona las coja con o sin intención.
Si bien la tecnología permite que sea más fácil localizar la maleta, esto no quiere decir que no siga pasando y que muchas veces la maleta termine en otro vuelo o en otra ciudad diferente a la que el viajero se traslada o simplemente no aparezca.
Recomendaciones clave
Estas son tres recomendaciones a tener en cuenta para ayudar a mitigar esta situación.
- Elegir maletas con colores originales o diseños únicos. Los tonos llamativos hacen que la maleta sea inconfundible y facilita su identificación en el momento de recogerlas de las bandas transportadoras. Para los expertos, esto no se trata de un asunto de moda, sino que es una estrategia que aumenta la probabilidad de que no se confunda con otros equipajes de características similares.
- Clave el uso de candados. Los especialistas tienen claro que una maleta con candado ayudará a no perder el equipaje porque resulta menos atractiva para quien tenga intención de abrirla o extraer algo de su interior. También es recomendable no perder de vista el equipaje desde el mismo momento en que aparezca en la cinta transportadora y sus tonos especiales facilitan este proceso, evitando que otro pasajero pueda tomarla.
- Una maleta grande. Se dice que siempre será mejor tener todo en un solo espacio, que en dos, a fin de reducir las probabilidades de perder el equipaje. También en caso de no ser necesario, lo mejor será llevar solo el equipaje de mano para evitar posibles riesgos en las terminales aéreas.