Odebrecht: fiscal Daniel Hernández no presionó a Otto Bula para que cambiara su versión. Comisión de Disciplina Judicial cerró expediente

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerró la investigación que adelantaba en contra del fiscal delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández, al no encontrar probadas las presiones para que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula direccionara sus declaraciones en medio del expediente de Odebrecht.

Después de dos años, la Comisión Nacional encontró que no existe una prueba documental o testimonial que sustente una intimidación u hostigamiento por parte del fiscal Hernández al excongresista, uno de los primeros capturados por este escándalo de corrupción en Colombia.

De no hacerlo, perdería cualquier tipo de beneficio judicial tras la firma del preacuerdo firmado en el que Bula reconoció su responsabilidad en la entrega de millonarios sobornos de la multinacional brasileña para repartirlos a un grupo de dirigentes políticos, empresarios y particulares con el fin de garantizarle a Odebrecht millonarios contratos de infraestructura vial en Colombia.

Por esto, se deja en firme claramente que no existe una sola evidencia que demuestre una planificación o puesta en marcha de un plan para que el testigo, es decir Otto Bula, cambiara su versión ante las autoridades para omitir nombres y hechos de este entramado de corrupción de Odebrecht.

Andrés Pastrana ratifica que no irá a la Comisión de Relaciones Exteriores: “Petro, es momento para que rectifique la política exterior”

Contexto: Andrés Pastrana ratifica que no irá a la Comisión de Relaciones Exteriores: “Petro, es momento para que rectifique la política exterior”

“La amenaza debe ser de tal entidad que logre afectar el ánimo del receptor y así doblegar su voluntad a fin de que se realice lo que el emisor espera, con la advertencia de causar un daño si aquel no lo hace. En este caso esto no ocurrió o por lo menos no con el grado de fortaleza para intimidar”, advierte el fallo.