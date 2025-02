Pánico en colegio del Huila: hombre armado entró a la institución a atacar a un profesor

Los internautas han mostrado preocupación por la escena que ocurrió en el Huila. En X, por ejemplo, se leen estos comentarios: “Hoy Colombia vive en medio del caos, saben que no hay justicia, no hay Gobierno”; “ese delito de grandeza que causa el porte de armas, que les hace pensar que los demás deben mirarlos con respecto si no quieren perder la vida”, entre otros.