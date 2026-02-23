Nación

Pese a bombardeos de EE. UU., mafia colombiana sigue enviado narcolanchas por el mar; esta es la prueba

La Armada interceptó una embarcación con cerca de media tonelada de cocaína que habría salido desde la Guajira.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 11:55 a. m.
Narcolancha interceptada por la Armada en el mar caribe.
Narcolancha interceptada por la Armada en el mar caribe. Foto: Armada

La Armada colombiana confirmó la interceptación de una narcolancha que había salido desde la Guajira con cerca de media tonelada de cocaína.

De acuerdo con la autoridad marítima, los ilegales tenían como destino Centroamérica y de allí otras rutas como Estados Unidos o Europa.

Sobre la operación militar, explicó la Armada que se logró la interceptación de la embarcación tras realizar trabajos de inteligencia.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe.
Estados unidos mantienen la presencia en aguas internacionales del mar caribe para bombardear narcolanchas que salen desde Colombia y Venezuela. Foto: Tomada de redes sociales

“A 70 millas náuticas al norte de Riohacha, unidades de la Armada de Colombia, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron la interdicción de una embarcación tipo Go Fast que transportaba 14 sacos con posibles sustancias ilícitas”, explicó la Armada.

Así mismo, la autoridad militar que: “la operación fue posible gracias a información de inteligencia naval que permitió establecer que la lancha habría zarpado desde el departamento de La Guajira con destino a Centro América”.

Añadió la Armada que: “tras conocerse el posible ilícito, se desplegó un dispositivo conjunto en el que Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta fueron guiadas por una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3”.

Es de anotar que en medio de los operativos nacionales, Estados Unidos también ha lanzado un despliegue militar sobre el mar caribe entre Colombia y Venezuela, desde donde ha lanzado bombardeos contra narcolanchas, causando la muerte de sus ocupantes en medio de las acciones militares.

Capturados con cerca de media tonelada de cocaína que iba en una narcolancha, según la Armada.
Capturados con cerca de media tonelada de cocaína que iba en una narcolancha, según la Armada. Foto: Armada

Los bombardeos de Estados Unidos sobre las lanchas del narcotráfico han causado bastante polémica, pues desde algunos sectores han señalado que se están violando los derechos humanos de quienes han muerto en medio de las acciones desplegadas por los norteamericanos.

Frente al reciente caso reportado por la Armada colombiana, se indicó que: “la rápida reacción permitió interceptar la embarcación, tripulada por dos ciudadanos venezolanos. Debido a las difíciles condiciones meteomarinas, los detenidos y la carga fueron transportados a una unidad naval que los trasladó a puerto seguro para la realización de los actos urgentes”.

Narcolancha destruida en bombardeo de Estados Unidos en el Pacífico.
Narcolancha destruida en bombardeo de Estados Unidos en el Pacífico, en operaciones pasadas. Foto: Comando Sur.

“Al arribar a puerto, autoridades judiciales verificaron que en los 14 sacos se encontraban 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, agregó la Armada.

