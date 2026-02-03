Nación

Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

En redes sociales se han hecho virales múltiples denuncias de funcionarios públicos participando en política en plena campaña electoral.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:45 p. m.
Gregorio Eljach Procurador General de la Nación
Gregorio Eljach Procurador General de la Nación Foto: Samantha Chavéz

Gregorio Eljach es el responsable de que la Procuraduría General de la Nación funcione correctamente, vigilando la conducta de servidores públicos, defendiendo el orden jurídico y los derechos humanos a través de herramientas preventivas, disciplinarias e interventorias; sin embargo, parece que un camino distinto han tenido las quejas de presunta participación en política de algunos funcionarios, en plena campaña al Congreso y a la Presidencia.

Esa situación quedó en evidencia durante la presentación de la estrategia de Paz Electoral, que lideró Eljach en la Cámara de Comercio de Bogotá ante la Presidencia de la República, la mesa directiva, el consejo directivo y los presidentes seccionales de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

En medio de ese encuentro, el procurador general atendió una rueda de prensa con varios medios de comunicación, y ante la pregunta de qué hará el ente de control frente a las múltiples denuncias que se han hecho públicas de funcionarios participando en política, Eljach lanzó la polémica frase.

“No falta sino que llamen al procurador para despinchar un carro varado. Eso tengo que decirlo, porque todo el mundo en redes, ‘procurador, procurador’, nosotros solo tenemos unas competencias pequeñas. En la prevención tenemos un trabajo muy fuerte con los personeros”, dijo el procurador.

Nación

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Nación

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

Nación

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Nación

Rescatan el cuerpo de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien murió ahogado: así lo encontraron

Nación

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Nación

La Procuraduría también se opone a aplazar las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo

Nación

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia por fenómeno que afecta a Colombia: “Riesgo para la vida”

Política

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

Confidenciales

La Procuraduría alerta sobre suplantación en redes sociales de Gregorio Eljach

Nación

¿Quién es el nuevo viceprocurador que estará acompañando a Gregorio Eljach?

La respuesta de Gregorio Eljach se dio días después de que en redes sociales se empezaran a viralizar las denuncias de participación indebida en política. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, incluso anunció quejas disciplinarias ante la propia Procuraduría por esos hechos.

“Acabo de radicar ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria por posibles actos de participación en política de altos funcionarios del Gobierno Nacional, como Irene Vélez, Jaime Dussán, Armando Benedetti, Hollman Morris, Antonio Sanguino, Edwin Palma y Daniel Rojas”, dijo De Bedout en su momento.

Pero Eljach aclaró que “tenemos unas tareas preventivas, tenemos unas circulares que todos los alcaldes conocen; no podemos ponerle un funcionario nuestro a cada candidato, a cada funcionario público, pero estamos vigilantes de que no se haga indebida participación en política. No toda manifestación en política resulta indebida”.

El grupo élite que perseguirá la indebida participación en política

En medio del encuentro de Paz Electoral que organizó con 920 notarios del país, el procurador Gregorio Eljach confirmó la creación de un grupo élite que perseguirá la indebida participación en política de funcionarios públicos.

“Tenemos un grupo élite de persecución de la indebida participación en política, no solamente en contratación. Entendamos que esto no es automático, que alguien dijo y yo lo sanciono. Esto tiene un debido proceso, tiene unos tiempos, tiene unas garantías”, precisó el procurador.

Líderes políticos también han cuestionado la presunta participación en política que, al parecer, ha tenido el presidente Gustavo Petro por los supuestos encuentros que ha sostenido con varios precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Todo queda en manos de las autoridades.

Más de Nación

Fuertes lluvias generan emergencias en Medellín.

Este es el panorama de las emergencias invernales en Colombia: mandatarios locales y departamentales prenden alarmas

Emergencias por lluvias en el Caribe.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

Andrés Calle, expresidente de la Cámara, habría recibido $1.000 millones en efectivo en un apartamento en Montería para apoyar reformas del Gobierno.

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Curso interamericano de elecciones y democracia

Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

El cuerpo sin vida de alias Gonzalito.

Rescatan el cuerpo de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien murió ahogado: así lo encontraron

No

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Las consultas interpartidistas se harán el 8 de marzo de 2026. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.

La Procuraduría también se opone a aplazar las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo

Meteorólogo Max Henríquez y el fenómeno de mar de leva.

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia por fenómeno que afecta a Colombia: “Riesgo para la vida”

Emergencias por lluvias en el Caribe.

Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Noticias Destacadas