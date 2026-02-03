Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

Gregorio Eljach es el responsable de que la Procuraduría General de la Nación funcione correctamente, vigilando la conducta de servidores públicos, defendiendo el orden jurídico y los derechos humanos a través de herramientas preventivas, disciplinarias e interventorias; sin embargo, parece que un camino distinto han tenido las quejas de presunta participación en política de algunos funcionarios, en plena campaña al Congreso y a la Presidencia.

Esa situación quedó en evidencia durante la presentación de la estrategia de Paz Electoral, que lideró Eljach en la Cámara de Comercio de Bogotá ante la Presidencia de la República, la mesa directiva, el consejo directivo y los presidentes seccionales de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

En medio de ese encuentro, el procurador general atendió una rueda de prensa con varios medios de comunicación, y ante la pregunta de qué hará el ente de control frente a las múltiples denuncias que se han hecho públicas de funcionarios participando en política, Eljach lanzó la polémica frase.

“No falta sino que llamen al procurador para despinchar un carro varado. Eso tengo que decirlo, porque todo el mundo en redes, ‘procurador, procurador’, nosotros solo tenemos unas competencias pequeñas. En la prevención tenemos un trabajo muy fuerte con los personeros”, dijo el procurador.

La respuesta de Gregorio Eljach se dio días después de que en redes sociales se empezaran a viralizar las denuncias de participación indebida en política. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, incluso anunció quejas disciplinarias ante la propia Procuraduría por esos hechos.

“Acabo de radicar ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria por posibles actos de participación en política de altos funcionarios del Gobierno Nacional, como Irene Vélez, Jaime Dussán, Armando Benedetti, Hollman Morris, Antonio Sanguino, Edwin Palma y Daniel Rojas”, dijo De Bedout en su momento.

Pero Eljach aclaró que “tenemos unas tareas preventivas, tenemos unas circulares que todos los alcaldes conocen; no podemos ponerle un funcionario nuestro a cada candidato, a cada funcionario público, pero estamos vigilantes de que no se haga indebida participación en política. No toda manifestación en política resulta indebida”.

El grupo élite que perseguirá la indebida participación en política

En medio del encuentro de Paz Electoral que organizó con 920 notarios del país, el procurador Gregorio Eljach confirmó la creación de un grupo élite que perseguirá la indebida participación en política de funcionarios públicos.

“Tenemos un grupo élite de persecución de la indebida participación en política, no solamente en contratación. Entendamos que esto no es automático, que alguien dijo y yo lo sanciono. Esto tiene un debido proceso, tiene unos tiempos, tiene unas garantías”, precisó el procurador.

Líderes políticos también han cuestionado la presunta participación en política que, al parecer, ha tenido el presidente Gustavo Petro por los supuestos encuentros que ha sostenido con varios precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Todo queda en manos de las autoridades.