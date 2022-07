¿Por qué se robaron la hoja de vida del general Zapateiro? Esto es lo que él sabe

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Eduardo Zapateiro dio una reveladora entrevista en SEMANA hablando acerca de lo que ha sido su periodo al mando del Ejército durante los últimos dos años y medio. Además, contó del episodio de cuando se le robaron su hoja de vida, la cual es reservada por motivos de seguridad.

Primero, Zapateiro aclaró que, en efecto, le habían robado su hoja de vida y no había quedado simplemente en un rumor. “La contrainteligencia me dio la información de que mi hoja de vida había sido robada del Coper, del Comando de Personal, ya hay responsables y están trabajando en eso, no quiero dañar la investigación. A quienes hicieron eso, les digo que eso se lo dejo a Dios”, contó el general.

La hoja de vida del general Zapateiro no fue la única que se robaron dentro del Ejército, sino también las de varios funcionarios que trabajan en labores de inteligencia. Ante eso, el comandante de las Fuerzas Armadas dice que no puede contar más al respecto, pero está tranquilo de que nunca ha sido tildado de haber sido un mal comandante con sus soldados a cargo.

“Sí, he visto conductas de oficiales y suboficiales retirados sumándose a destruir al Ejército, atacando a otros oficiales y suboficiales activos, y eso me da tristeza. Entonces, a los soldados los felicito. Ustedes sí entendieron lo que era la disciplina, la lealtad, no con los hombres, sino con la institución”, terminó diciendo que a los soldados los llevará toda la vida en su corazón.

Zapateiro también contó acerca del plan que hubo para desprestigiarlo y de como las redes sociales se manifestaron en contra de él y terminaron incluso afectando a su familia a través de varios comentarios.

”Mi hijo médico un día le dijo a mi esposa: ‘Mamá, me acosté a las tres de la mañana’. Mi esposa le preguntó: ‘¿Estudiando?’. Él le dijo: ‘No, mirando todo lo que ponen sobre mi papá en Twitter’. Ella me contó”.

Finalmente, el general Zapateiro habló con su hijo y le pidió que no estuviera pendiente de los comentarios en contra de él en las redes sociales. “Yo le dije a él: ‘Hijo, no te distraigas en eso, tú eres un estudiante de medicina, recuerda que estoy haciendo las cosas bien’”, terminó de contar Zapateiro acerca de la conversación que tuvo con su hijo.

El general Eduardo Zapateiro ocupó durante dos años y medio el cargo de comandante del Ejército. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Contra la Comisión de la Verdad

El general Zapateiro, además, criticó seriamente a la Comisión de la Verdad y el informe final que ha estado publicando.

En primer lugar, se le preguntó a Zapateiro si cree que es justo que la Comisión de la Verdad en su informe mostrara al Estado y a las Fuerzas Armadas como parte esencial del inicio del conflicto armado en el país. El general respondió que considera todo como una gran injusticia con las Fuerzas Armadas y en particular con el Ejército.

“Personalmente, le entregué muchos documentos al padre Francisco de Roux. Pero él hoy se encuentra en Europa desprestigiando y desacreditando a quienes servimos a la patria y a los soldados asesinados. El general Óscar Tovar hizo un trabajo titánico y le entregó documentos físicos con nuestra verdad”, contó el general.

Reafirmando su posición, el general Eduardo Zapateiro afirmó que no está de acuerdo con lo que dijo la Comisión sobre el papel del ejército: “Estoy totalmente de acuerdo que no es la verdad lo que ahí dice, por Dios. No maltraten a quienes ofrendan su vida, todos los días, por los colombianos. Eso no lo podemos permitir”, dijo en sus declaraciones a SEMANA.