Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

Un nuevo movimiento telúrico se presentó en las últimas horas en el país y despertó a más de uno.

Redacción Nación
27 de enero de 2026, 11:17 a. m.
Sismógrafo con el mapa de Colombia.
Sismógrafo con el mapa de Colombia. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que en las últimas horas se presentó un fuerte temblor que, debido a su hora y potencia, despertó a más de una persona durante la madrugada de este martes, 27 de enero.

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:20 de la mañana y su epicentro fue el municipio de Lenguazaque, en el departamento de Cundinamarca.

En cuanto a la magnitud, esta fue de 3.0 grados, mientras que la profundidad estuvo en los 149 kilómetros. Además, la latitud fue de 5.26° y la longitud de -73.73°.

De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos a este sismo fueron Lenguazaque (Cundinamarca) a 5 km, Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km y Chocontá (Cundinamarca) a 14 km.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Este no ha sido el único fenómeno natural de este tipo que se ha presentado en las últimas horas, ya que hacia la 1:17 de la mañana hubo otro que tuvo como epicentro Dabeiba, en el departamento de Antioquia.

En esta oportunidad, la magnitud fue un poco más baja y se ubicó en los 2.0 grados, mientras que la profundidad fue superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Por el momento, no se ha reportado ninguna emergencia por cuenta de estos dos temblores ocurridos en la madrugada de este martes, aunque las autoridades continúan monitoreando cualquier situación que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.

Noticias Destacadas