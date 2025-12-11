Premios Mujeres de Éxito 2025 reconocen a 12 líderes por su impacto social y su aporte al liderazgo femenino en Colombia

En una ceremonia realizada en Casa Sinergia, la Fundación Mujeres de Éxito celebró la octava edición de los Premios Mujeres de éxito 2025, que reconocieron a 12 mujeres por su trayectoria, persistencia y aporte al liderazgo femenino en Colombia.

La Fundación, creada y dirigida durante 30 años por Luz Mary Guerrero, centró esta edición en la continuidad: en lugar de premiar únicamente de proyectos nuevos, volvió a reconocer a mujeres que ya habían sido galardonadas en el pasado, subrayando así su capacidad de sostener impacto en el tiempo.

La entrega fue conducida por la periodista Claudia Palacios, quien ofreció una intervención sobre el papel de la mujer en la sociedad y la necesidad de visibilizar su aporte en contextos donde la equidad y la sostenibilidad sociales son prioridades.

Durante su intervención, Palacios elogió el trabajo de la fundación y su trayectoria de tres décadas bajo la guía de Luz Mary Guerrero.

Uno de los momentos simbólicos de la noche fue la entrega del Legado de Sostenibilidad a la nueva generación, representada por Vanessa Rodríguez Guerrero, CEO de Efecty. En el acto también se hizo una entrega simbólica del ODS 5 —Igualdad de Género— como un gesto del compromiso de la Fundación con los nuevos liderazgos.

Las 12 mujeres distinguidas

La fundación reconoció a mujeres distinguidas en tres categorías. En el tercer lugar fueron distinguidas una artesana que preserva el tejido en paja toquilla, una líder en conservación marina, una coronel en retiro que impulsa procesos de reconciliación, una directora de cine que trabaja relatos con enfoque de género y una entrenadora que acompaña a niñas en el deporte.

En el segundo lugar se premió a una diseñadora de juegos educativos, a una líder afro que fortalece procesos culturales y productivos, a una gestora de proyectos de salud intercultural en La Guajira y a la creadora de un reconocido festival infantil de poesía en Medellín.

En el primer lugar fueron exaltadas una impulsora de espacios comunitarios de arte, una profesional con amplia trayectoria en proyectos sociales de educación y liderazgo femenino, y la actriz María Alejandra Borrero, creadora de CASA E y promotora de iniciativas artísticas con enfoque social.