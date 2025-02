Procuraduría fijó fecha y hora para la conciliación en la demanda presentada por Fabiola Pera, extrabajadora de Laura Sarabia. ¿Qué puede ocurrir?

Sin embargo, al determinar que la línea telefónica no tenía nada que ver con la investigación contra el jefe de la banda criminal se ordenó suspender inmediatamente la interceptación.

Estalla Fabiola, la exempleada doméstica de Laura Sarabia que también fue chuzada: “Soy una criminal, según la Policía… se me viene el mundo encima”

Contexto: Estalla Fabiola, la exempleada doméstica de Laura Sarabia que también fue chuzada: “Soy una criminal, según la Policía… se me viene el mundo encima”

“(...) a título de reparación pecuniaria o medida restaurativa, se obligue a las entidades convocadas, a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”, señala la demanda que fue admitida.

En dicha audiencia, los dos policías ofrecieron excusas públicas, señalando que pese a que estaban siguiendo órdenes su actuar no estaba justificado.

“Por falta de experiencia, por creer confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: a la señora Marelbys Meza, Lucía Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda; a los fiscales, la doctora Marvel Morales y el doctor Óscar Zapata y a sus familias”, señaló la patrullera Canizales.

“Por fallar a la comunidad en general y a mi familia, situación de la que estoy totalmente arrepentida y que ahora en adelante tengo muy claro que no se volverá a repetir. Al perder mi libertad le causé mucho daño a mi familia y pasé por situaciones muy difíciles; por eso ruego a ustedes, de todo corazón, me disculpen por mi error cometido, por el daño, las dificultades causadas a ustedes como víctimas y a sus familias, el cual nunca quise ocasionar. Espero, igual forma, entiendan los motivos que me llevaron a esta situación”.