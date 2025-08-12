Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se han anunciado varias medidas con respecto a las honras fúnebres, así como también homenajes que exalten su legado.

Uno de estos anuncios llama la atención al proponer que el nuevo estadio de Bogotá, que fue revelado hace algunos días y que pretende reemplazar al Nemesio Camacho El Campín, lleve un nombre destino como se conoce actualmente este centro deportivo.

La noticia se da en medio del duelo nacional que atraviesa el país por la perdida del político del Centro Democrático, quien luchó por su vida durante más de dos meses tras sufrir un atentado a principios de junio.

La propuesta fue encabezada por el concejal de Bogotá, Emel Rojas, quien durante una sesión de la plenaria en la mañana de este martes, 12 de agosto, hizo el sorpresivo anuncio.

“Podríamos pensar también que ese estadio, ese nuevo estadio, lleve el nombre de Miguel Uribe”, mencionó el cabildante en medio de su intervención ante el proyecto de la Alcaldía de Bogotá.

Panorámica de cómo se espera que quede el nuevo Estadio El Campín, y sus alrededores, en diciembre de 2027 | Foto: Foto suministrada a SEMANA

El concejal fue enfático al mencionar que esta propuesta podría ser una forma de agradecimiento por la labor que hizo durante su carrera política el fallecido senador.

“No solamente fue amigo, fue colega… Miguel es una persona que no solamente es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá, fue barrio a barrio”, ratificó Rojas frente al cambio de nombre.

He propuesto hoy en la Plenaria del @ConcejoDeBogota que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay pic.twitter.com/jwwAZQRrv2 — Emel Rojas (@EmelRojasC) August 12, 2025

Lo cierto es que la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia —actual administrador del escenario— encabezan la iniciativa que transformará 167.000 metros cuadrados en un moderno distrito de entretenimiento.

Este nuevo estadio representará un punto de inflexión en la infraestructura deportiva nacional y cambiará por completo la forma de vivir el fútbol en Colombia. Su inauguración está prevista para diciembre de 2027, momento en el que el antiguo escenario será demolido.

El complejo contará con césped híbrido de última tecnología, similar al que se utiliza en ligas de élite como la Premier League inglesa, LaLiga española y la Bundesliga alemana.

Además, dispondrá de la primera gran cubierta retráctil del país, conectada a un sofisticado sistema de estación meteorológica capaz de predecir tormentas, lo que permitirá garantizar el desarrollo de los eventos sin importar las condiciones climáticas.