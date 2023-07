¿Qué opina María Isabel? Tarde, largo y lleno de mentiras, el discurso de Petro en el Congreso

Y no sin razón, porque mientras tanto en el país se producían varios actos de violencia, como el ataque con explosivos a miembros del Ejército en Vista Hermosa, Meta, que dejó tres soldados heridos, atentado atribuido a disidencias de las FARC. Y en Jamundí, lanzaron una granada contra un vehículo de la policía que no alcanzó por fortuna a explotar.

Esto ha sido presentado como una derrota del Gobierno, lo cual no parece completamente cierto porque Name es de un partido aliado del Gobierno y no se caracteriza por ser un claro opositor del gobierno, así haya terminado apoyado por conservadores y por Cambio Radical. Lo cual tampoco es que convierta nada en una amenaza para la agenda legislativa, así no sea del total bolsillo del Gobierno.