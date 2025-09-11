¿Quién era María del Mar Perdomo, la reconocida diseñadora que murió en extrañas condiciones en Santa Marta?

Hay consternación en Santa Marta y Huila por la muerte de María del Mar Perdomo, una diseñadora trans. La mujer falleció en extrañas circunstancias, por lo que hay muchas preguntas y pocas respuestas hasta el momento.

De acuerdo con lo que se ha conocido, todo ocurrió el pasado miércoles, 10 de septiembre. Perdomo había llegado a la capital del Magdalena para participar en la Fiesta Trans del Mar.

María del Mar Perdomo, la diseñadora que murió. | Foto: Redes sociales de María del Mar Perdomo.

Sin embargo, comenzó a presentar quebrantos de salud poco después de almorzar, por lo que fue trasladada rápidamente hasta un centro médico y, allí, pese a los esfuerzos, se confirmó su muerte.

Hay versiones que apuntan sobre una posible intoxicación por escopolamina, pero, esto hasta el momento, no ha sido confirmado por las autoridades. El cuerpo de la mujer fue trasladado hasta Medicina Legal, entidad que se encargará de establecer las causas de esta triste noticia.

María del Mar Perdomo era una reconocida diseñadora oriunda del Huila. Era conocida en el mundo de la moda por siempre apostarle a diseños inclusivos que traían elementos representativos de su tierra.

Además, a sus ideas les sumaba un enfoque contemporáneo y sostenible, lo que le ayudaba a marcar la diferencia con relación a la competencia.

María del Mar Perdomo. | Foto: Redes sociales

Quienes la conocieron también destacaban su parte humana y por cómo siempre intentaba ayudar a aquellos que lo necesitaban. “Era una mujer que se atrevía a soñar en grande y nos hacía soñar con ella”, dijo Camila Vergara, diseñadora tolimense y amiga, citada por el diario El Tiempo.

“Su trabajo dignificaba nuestra identidad y mostraba que la moda puede ser una plataforma para la transformación social”, añadió.

Sumando todo esto, María del Mar Perdomo también se volvió una gran figura de la comunidad LGBTIQ+, por lo que en sus diseños siempre buscaba la inclusión.

Por lo mismo, siempre participaba en las Fiestas Trans del Mar, donde buscaba seguir mostrando su talento. Lastimosamente, ya no se podrá contar con su presencia.

“Estaba feliz de venir a Santa Marta, hablaba de lo importante que era estar en un escenario donde la diferencia no fuera un obstáculo, sino una bandera”, manifestó un familiar a los medios.