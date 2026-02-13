Judicial

Reforma pensional: magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó impedimento para ser el ponente

La petición deberá ser estudiada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en los próximos días.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 2:56 p. m.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar. Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA

En un documento de cinco páginas, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar puso de presente ante la Sala Plena de la Corte Constitucional su impedimento para seguir siendo el ponente en la discusión por la reforma pensional.

“El trámite del Expediente D-15.989 ha sido objeto de una cobertura mediática intensa y sostenida, en cuyo desarrollo se ha divulgado públicamente, sin intervención de mi Despacho, tanto el sentido de los proyectos de fallo que presenté a la Sala Plena como el resultado de las deliberaciones que sobre ellos se han surtido”, señala uno de los apartes del documento.

El pasado 26 de enero, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se presentó una recusación en contra del magistrado Ibáñez para que se alejara de la discusión. Esto debido a una entrevista que rindió a un medio de comunicación en la que, según enfatiza el documento, hizo mención a su posición sobre este tema.

Estos señalamientos, señala la Presidencia, generan un prejuzgamiento que, además de estar prohibido, afecta el ambiente de la discusión, puesto que el que los hizo es el ponente de la discusión.

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, es el ponente de la discusión por la refroma pensional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“A juicio del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en la entrevista concedida por el magistrado Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda y, en concreto, la respuesta ‘que no se subsanó’, configura la causal de recusación”, señala la recusación firmada por Augusto Ocampo.

“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre varios temas, como la reforma pensional, liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego”, enfatiza la recusación.

Frente a este panorama, el magistrado Ibáñez Najar expuso sus argumentos ante un impedimento para presentar su ponencia y participar en la debida discusión al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Para el magistrado, lo dicho en la mencionada entrevista no representa un prejuzgamiento y solamente entregó detalles sobre los avances del debate al interior de la Corte Constitucional. Esto haciendo énfasis en que habló como presidente de la Corte Constitucional.

En los próximos días, la Sala Plena deberá discutir si avala o no los argumentos del magistrado Ibáñez Najar para ser apartado de esta discusión.

En diciembre pasado, el magistrado Ibáñez se quedó por fuera de la discusión del debate frente al decreto de emergencia económica. Esto por las declaraciones que también dio en la mencionada entrevista.

Este es el impedimento del magistrado Ibáñez

Impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez by Rafael Pérez Becerra

