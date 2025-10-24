Suscribirse

Reintegrar generales: la estrategia del nuevo director de la Policía, el general William Rincón

El oficial tomó el mando de la Policía Nacional luego de la designación que hizo el presidente de la República.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 6:44 p. m.
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025 | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la ceremonia en la que tomó posesión como nuevo director de la Policía, el general William Rincón recordó algunos episodios de su trayectoria profesional, principalmente en el departamento de Sucre, y cómo estrategias enfocadas en los jóvenes le permitieron acercarse a las comunidades y así combatir la criminalidad.

En su discurso de posesión, el general Rincón dejó entrever cuáles serían algunas de sus estrategias, además de implementar lo que en su carrera profesional logró especializar como el trabajo con los jóvenes. Piensa reintegrar a un grupo de generales de la Policía que, en su criterio, pueden aportar conocimiento y experiencia.

“Por esa razón vamos a llamar a unos oficiales en el grado general y, por supuesto, mando del nivel ejecutivo en uso de buen retiro, para que regresen a nuestra institución y aporten experiencia en temas operativos, organizacionales y administrativos, para que nos ayuden a confrontar ese tipo de alta gerencia en seguridad ciudadana”, dijo el general Rincón.

Advirtió el general Rincón, nuevo director de la Policía, que asume el compromiso de llevar las riendas de la institución luego de esa designación y la confianza del presidente Gustavo Petro. Insistió en que la seguridad y el control de las instituciones son fundamental para preservar el orden en el país.

“Aquella Policía que está sirviendo para mantener el control constitucional y democrático de los colombianos y colombianas, en todo momento somos los responsables de los ciudadanos que están en un momento de dificultad. Somos los responsables de guardar la paz y la tranquilidad. Aquí me comprometo con cada uno de ellos y mi familia, trabajaremos conjuntamente en beneficio de nuestro amado país. Colombia lo necesita y Colombia lo merece”, explicó el general Rincón.

Contexto: Golpes certeros contra bandas criminales y la “cifra histórica” de incautación de cocaína, el legado del general Carlos Triana en la Policía

En medio de la celebración como nuevo director de la Policía, envió un emotivo mensaje a su antecesor, el general Carlos Triana, y aseguró que su trabajo al frente de la institución dejó importantes resultados en la lucha contra la criminalidad, algo que, según dijo, el país debe agradecer. Luego del mensaje, se escucharon los aplausos de los asistentes.

También, y al cierre de su discurso, el general Rincón recordó un episodio trágico en su vida: el asesinato de Juan Felipe Rincón, su hijo, en extraños hechos ocurridos en el sur de Bogotá y cuando se desempeñaba como inspector de la Policía, un hecho que aún es materia de investigación de la Fiscalía.

El general Rincón asume como director de la institución, luego de que el presidente de la República informó, en medio de un discurso, que el general Carlos Triana salía de ese cargo por algunas situaciones que consideró importantes; sin embargo, públicamente no se atrevió a explicar cuáles eran esas razones.

