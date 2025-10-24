Reintegrar generales: la estrategia del nuevo director de la Policía, el general William Rincón

En la ceremonia en la que tomó posesión como nuevo director de la Policía, el general William Rincón recordó algunos episodios de su trayectoria profesional, principalmente en el departamento de Sucre, y cómo estrategias enfocadas en los jóvenes le permitieron acercarse a las comunidades y así combatir la criminalidad.

En su discurso de posesión, el general Rincón dejó entrever cuáles serían algunas de sus estrategias, además de implementar lo que en su carrera profesional logró especializar como el trabajo con los jóvenes. Piensa reintegrar a un grupo de generales de la Policía que, en su criterio, pueden aportar conocimiento y experiencia.

El nuevo director de la Policía, general William Rincón, anunció que reintegrará a varios generales como parte de su estrategia para combatir la criminalidad. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ehZEj4wHgV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2025

“Por esa razón vamos a llamar a unos oficiales en el grado general y, por supuesto, mando del nivel ejecutivo en uso de buen retiro, para que regresen a nuestra institución y aporten experiencia en temas operativos, organizacionales y administrativos, para que nos ayuden a confrontar ese tipo de alta gerencia en seguridad ciudadana”, dijo el general Rincón.

Advirtió el general Rincón, nuevo director de la Policía, que asume el compromiso de llevar las riendas de la institución luego de esa designación y la confianza del presidente Gustavo Petro. Insistió en que la seguridad y el control de las instituciones son fundamental para preservar el orden en el país.

“Aquella Policía que está sirviendo para mantener el control constitucional y democrático de los colombianos y colombianas, en todo momento somos los responsables de los ciudadanos que están en un momento de dificultad. Somos los responsables de guardar la paz y la tranquilidad. Aquí me comprometo con cada uno de ellos y mi familia, trabajaremos conjuntamente en beneficio de nuestro amado país. Colombia lo necesita y Colombia lo merece”, explicó el general Rincón.

En medio de la celebración como nuevo director de la Policía, envió un emotivo mensaje a su antecesor, el general Carlos Triana, y aseguró que su trabajo al frente de la institución dejó importantes resultados en la lucha contra la criminalidad, algo que, según dijo, el país debe agradecer. Luego del mensaje, se escucharon los aplausos de los asistentes.

También, y al cierre de su discurso, el general Rincón recordó un episodio trágico en su vida: el asesinato de Juan Felipe Rincón, su hijo, en extraños hechos ocurridos en el sur de Bogotá y cuando se desempeñaba como inspector de la Policía, un hecho que aún es materia de investigación de la Fiscalía.

Emotivo mensaje del general William Rincón, nuevo director de la Policía, al recordar la tragedia del asesinato de su hijo, Juan Felipe, en confusos hechos ocurridos en el sur de Bogotá. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8VZtzrfgKY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2025