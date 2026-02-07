Nación

Retiran más de 100 toneladas de residuos en Santa Marta por emergencia invernal

Ciudadanía, autoridades locales, fuerza pública y entidades hicieron las labores por el frente frío que afecta la región.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 5:14 a. m.
Recolección de basuras en Santa Marta.
Recolección de basuras en Santa Marta. Foto: Atesa

La fuerte temporada invernal tiene en jaque a varias regiones del país donde las lluvias se han incrementado en los últimos días. Por esa razón, se han venido tomando distintas decisiones y en Santa Marta se hizo una limpieza que terminó con la recolección de más de 100 toneladas de residuos.

Unas 300 personas de esa ciudad se sumaron a dicha jornada masiva de limpieza ambiental que fue impulsada por la fuerza pública, la Defensa Civil, la Alcaldía de Santa Marta y deportistas.

El trabajo articulado fue promovido por redes sociales a través de la Atesa para conseguir ayuda ciudadana y recuperar el río Manzanares y las playas de Santa Marta, que han sido afectadas por la acumulación de residuos arrastrados por las lluvias.

“Atesa activó de manera inmediata su capacidad operativa técnica y humana y convocó a todas las instituciones a sumarse a los esfuerzos institucionales para mitigar los efectos de las intensas lluvias, inundaciones, arrastres de residuos y afectaciones a la movilidad y al entorno urbano y costero, las acciones inmediatas, la capacidad operativa, convocó a todas las instituciones a sumarse a los esfuerzos institucionales para mitigar los efectos de las intensas lluvias”, dijo Mildreth Armenta, gerente de Atesa.

Bogotá

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Nación

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

Nación

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal

Bogotá

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Medellín

Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Medellín

A prisión la esposa de DJ que murió tras ser quemado vivo en su propia casa en Medellín

Bogotá

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Bogotá

Contraloría de Bogotá le sigue los pasos a la UAESP por inminente finalización de contratos con empresas de aseo

Consumo inteligente

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

Entre las principales intervenciones se encuentra la habilitación de la vía del Ziruma, corredor estratégico de movilidad, donde se realizó remoción de lodos con maquinaria especializada. También se adelantaron trabajos similares en sectores como Salamanca, El Rodadero y Gaira, zonas afectadas por el material arrastrado por las lluvias.

“Uno de los puntos más impactados por la emergencia, fue la Playa Los Cocos, donde se ejecutó una intervención continúa con personal operativo en dos turnos, maquinaria amarilla y volquetas, que permitió la recolección y disposición final de más de 53 toneladas de residuos, con la participación de cerca de 60 operarios que trabajaron de manera ininterrumpida”, se informó en un comunicado.

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Las partes involucradas en esta jornada de limpieza aseguraron que con la recolección de residuos y basuras se evitará mayor afectación por las lluvias que seguirán durante todo el mes de febrero.

“Estas acciones permitieron mitigar los efectos más críticos de la temporada invernal, mientras continúan las alertas por nuevas lluvias en la región Caribe. Los operativos de atención, monitoreo y recolección de residuos en playas y sectores vulnerables se mantendrán activos, mientras persistan las condiciones climáticas adversas”, se indicó.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano entre el 6 y el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %.
Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.

En este contexto, se mantiene alerta roja en el Distrito de Santa Marta por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.

Más de Nación

El general Giovanni Cristancho desplegará un operativo en 2026 concentrado en priorizar las zonas más críticas por hurto, homicidio violento y violencia intrafamiliar.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Recolección de basuras en Santa Marta.

Retiran más de 100 toneladas de residuos en Santa Marta por emergencia invernal

ed 2272

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

ed 2272

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal

Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

José Luis Rivas Mosquera (izq.) fue detenido por el asesinato del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona en Medellín.

Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Envían a prisión a Laura Rave, señalada de prenderle fuego a su esposo, el DJ Alexis Ospina Piedrahíta, quien murió producto de las heridas.

A prisión la esposa de DJ que murió tras ser quemado vivo en su propia casa en Medellín

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali.

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Noticias Destacadas