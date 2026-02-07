Retiran más de 100 toneladas de residuos en Santa Marta por emergencia invernal

La fuerte temporada invernal tiene en jaque a varias regiones del país donde las lluvias se han incrementado en los últimos días. Por esa razón, se han venido tomando distintas decisiones y en Santa Marta se hizo una limpieza que terminó con la recolección de más de 100 toneladas de residuos.

Unas 300 personas de esa ciudad se sumaron a dicha jornada masiva de limpieza ambiental que fue impulsada por la fuerza pública, la Defensa Civil, la Alcaldía de Santa Marta y deportistas.

El trabajo articulado fue promovido por redes sociales a través de la Atesa para conseguir ayuda ciudadana y recuperar el río Manzanares y las playas de Santa Marta, que han sido afectadas por la acumulación de residuos arrastrados por las lluvias.

“Atesa activó de manera inmediata su capacidad operativa técnica y humana y convocó a todas las instituciones a sumarse a los esfuerzos institucionales para mitigar los efectos de las intensas lluvias, inundaciones, arrastres de residuos y afectaciones a la movilidad y al entorno urbano y costero, las acciones inmediatas, la capacidad operativa, convocó a todas las instituciones a sumarse a los esfuerzos institucionales para mitigar los efectos de las intensas lluvias”, dijo Mildreth Armenta, gerente de Atesa.

Entre las principales intervenciones se encuentra la habilitación de la vía del Ziruma, corredor estratégico de movilidad, donde se realizó remoción de lodos con maquinaria especializada. También se adelantaron trabajos similares en sectores como Salamanca, El Rodadero y Gaira, zonas afectadas por el material arrastrado por las lluvias.

“Uno de los puntos más impactados por la emergencia, fue la Playa Los Cocos, donde se ejecutó una intervención continúa con personal operativo en dos turnos, maquinaria amarilla y volquetas, que permitió la recolección y disposición final de más de 53 toneladas de residuos, con la participación de cerca de 60 operarios que trabajaron de manera ininterrumpida”, se informó en un comunicado.

Las partes involucradas en esta jornada de limpieza aseguraron que con la recolección de residuos y basuras se evitará mayor afectación por las lluvias que seguirán durante todo el mes de febrero.

“Estas acciones permitieron mitigar los efectos más críticos de la temporada invernal, mientras continúan las alertas por nuevas lluvias en la región Caribe. Los operativos de atención, monitoreo y recolección de residuos en playas y sectores vulnerables se mantendrán activos, mientras persistan las condiciones climáticas adversas”, se indicó.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena emitió una alerta preventiva ante la llegada de un nuevo frente frío que impactará al Caribe colombiano entre el 6 y el 9 de febrero, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Este frente frio incrementó las precipitaciones en un 64,4 %. Foto: Ideam

Según el organismo meteorológico, la persistencia de este fenómeno puede generar precipitaciones inusuales, fuertes vientos y oleaje, así como un aumento súbito en los niveles de ríos y quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordamientos y avenidas torrenciales.

En este contexto, se mantiene alerta roja en el Distrito de Santa Marta por el aumento de los caudales de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como de sus afluentes, incluida la quebrada La Tigrera.