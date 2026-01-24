Sale el director de Invías: SEMANA reveló la estrategia para amarrar $15 billones en vigencias futuras en la antesala electoral

En la página de Aspirantes de la Presidencia de la República se publicó la hoja de vida del arquitecto Juan Guillermo Jiménez para ser el nuevo director general del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Con esto, se confirma el relevo a Jhon Jairo González, actual director encargado de Invías, cuestionado por las movidas en contratación al interior de la entidad en el mes de diciembre.

SEMANA reveló que bajo urgencia manifiesta y en un proceso que solo se publicó hasta el 24 de diciembre a las 10 de la noche, Invías entregó un contrato a las empresas de Pedro Contecha, megacontratista que le prestó su avión a Gustavo Petro en la campaña de 2022.

Ingeniería de Vías S. A. S., del megacontratista Pedro Contecha, prestó su avión para transportar al presidente Gustavo Petro en campaña. Foto: PRESIDENCIA

Se trata de una obra de reparación de un tramo de la carretera de la Transversal del Carare, vía clave para la conexión entre el sur de Santander y el Magdalena Medio.

La Unión Temporal Transversal del Carare se ganó el contrato por $163.000 millones. Esta está conformada por las empresas Infraestructuras Viales y Equipos y Triturados.

Invías dejó amarrado el presupuesto de los gobiernos entrantes: contratará $15 billones en obras viales, y el 80% de los recursos irá a territorios donde ganó Petro

Dentro de los registros del proceso, aparecen como representantes legales Diana Patricia Paz Acosta y Jesús Antonio Contecha Carrillo, respectivamente.

Sin embargo, SEMANA conoció que los Contecha son dueños de ambas empresas.

Dentro de la misma Infraestructuras Viales, coexisten la misma Equipos y Triturados, con una participación del 45 por ciento, e Ingeniería de Vías S. A. S., con otro 45 por ciento. El resto de la participación pertenece al mismo Jesús Contecha.

Por otro lado, este medio conoció que se puso en marcha una operación para contratar 15 billones de pesos en sesenta contratos y licitaciones dentro de Invías.

En los documentos contractuales se constata cómo dividen los recursos a lo largo de los años. En varios casos, menos del 1 por ciento le corresponderá al Gobierno Petro. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El paquete suma 15 billones de pesos entre obras e interventoría, y todo quedaría extendido más allá del 7 de agosto de 2026. La apuesta del Gobierno es amarrar esas obras con vigencias futuras, de modo que la mayor parte de la factura la paguen los próximos mandatarios.

De ese paquete, Invías solo deja comprometido para esta administración alrededor del 1,7 por ciento de los recursos, equivalentes a 261.646 millones de pesos.

Y al cruzar con los resultados de las elecciones de 2022, el 80% de los recursos fue destinado a departamentos en los que Gustavo Petro ganó.

Juan Guillermo Gómez viene de trabajar en la Oficina de Infraestructura del Ministerio de Educación. Igualmente, fue gerente general de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en la administración de Claudia López.