Nación

Sale el director de Invías: SEMANA reveló la estrategia para amarrar $15 billones en vigencias futuras en la antesala electoral

Jhon Jairo González también entregó un millonario contrato a Pedro Contecha, contratista que le prestó un avión a Gustavo Petro en campaña.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 6:15 p. m.
Jhon González, director de Invías, contratará 15 billones de pesos y casi todos los recursos los asumirán los próximos gobiernos.
Jhon González, director de Invías, contratará 15 billones de pesos y casi todos los recursos los asumirán los próximos gobiernos. Foto: FACEBOOK Jhon Jairo Gonzalez

En la página de Aspirantes de la Presidencia de la República se publicó la hoja de vida del arquitecto Juan Guillermo Jiménez para ser el nuevo director general del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Con esto, se confirma el relevo a Jhon Jairo González, actual director encargado de Invías, cuestionado por las movidas en contratación al interior de la entidad en el mes de diciembre.

SEMANA reveló que bajo urgencia manifiesta y en un proceso que solo se publicó hasta el 24 de diciembre a las 10 de la noche, Invías entregó un contrato a las empresas de Pedro Contecha, megacontratista que le prestó su avión a Gustavo Petro en la campaña de 2022.

Ingeniería de Vías S. A. S., del megacontratista Pedro Contecha, prestó su avión para transportar al presidente Gustavo Petro en campaña.
Ingeniería de Vías S. A. S., del megacontratista Pedro Contecha, prestó su avión para transportar al presidente Gustavo Petro en campaña. Foto: PRESIDENCIA

Se trata de una obra de reparación de un tramo de la carretera de la Transversal del Carare, vía clave para la conexión entre el sur de Santander y el Magdalena Medio.

Cali

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Nación

El Ejército reacciona a la portada de SEMANA sobre presuntas irregularidades con los dineros de las recompensas; esto señaló la institución

Nación

Masacre en Tolima: asesinan a toda una familia en su vivienda mientras dormía; fue atacada con arma de fuego

Nación

Registraduría, Contraloría y Procuraduría piden al CNE aclarar si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar en las consultas del 8 de marzo

Cali

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Nación

Olla podrida en el Ejército: SEMANA revela cómo militares se estarían apropiando de los dineros de las recompensas en medio de la guerra contra los grupos criminales

Nación

Las razones detrás de la molestia de Daniel Noboa con Gustavo Petro: paz total y narcotráfico encienden el problema

Política

Invías dejó amarrado el presupuesto de los gobiernos entrantes: contratará $15 billones en obras viales, y el 80% de los recursos irá a territorios donde ganó Petro

Nación

Bajo emergencia y en víspera de Navidad, Invías le entregó un contrato por $163.000 millones al megacontratista que le prestó un avión a Petro en campaña

Nación

Directivo de Aerocafé confesó grave problema del terreno en el que se construirá el megaproyecto

La Unión Temporal Transversal del Carare se ganó el contrato por $163.000 millones. Esta está conformada por las empresas Infraestructuras Viales y Equipos y Triturados.

Invías dejó amarrado el presupuesto de los gobiernos entrantes: contratará $15 billones en obras viales, y el 80% de los recursos irá a territorios donde ganó Petro

Dentro de los registros del proceso, aparecen como representantes legales Diana Patricia Paz Acosta y Jesús Antonio Contecha Carrillo, respectivamente.

Sin embargo, SEMANA conoció que los Contecha son dueños de ambas empresas.

Dentro de la misma Infraestructuras Viales, coexisten la misma Equipos y Triturados, con una participación del 45 por ciento, e Ingeniería de Vías S. A. S., con otro 45 por ciento. El resto de la participación pertenece al mismo Jesús Contecha.

Por otro lado, este medio conoció que se puso en marcha una operación para contratar 15 billones de pesos en sesenta contratos y licitaciones dentro de Invías.

En los documentos contractuales se constata cómo dividen los recursos a lo largo de los años. En varios casos, menos del 1 por ciento le corresponderá al Gobierno Petro.
En los documentos contractuales se constata cómo dividen los recursos a lo largo de los años. En varios casos, menos del 1 por ciento le corresponderá al Gobierno Petro. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El paquete suma 15 billones de pesos entre obras e interventoría, y todo quedaría extendido más allá del 7 de agosto de 2026. La apuesta del Gobierno es amarrar esas obras con vigencias futuras, de modo que la mayor parte de la factura la paguen los próximos mandatarios.

De ese paquete, Invías solo deja comprometido para esta administración alrededor del 1,7 por ciento de los recursos, equivalentes a 261.646 millones de pesos.

Y al cruzar con los resultados de las elecciones de 2022, el 80% de los recursos fue destinado a departamentos en los que Gustavo Petro ganó.

Juan Guillermo Gómez viene de trabajar en la Oficina de Infraestructura del Ministerio de Educación. Igualmente, fue gerente general de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en la administración de Claudia López.

Más de Nación

Juan Pablo Gallo y Leonardo Arroyave

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Jhon González, director de Invías, contratará 15 billones de pesos y casi todos los recursos los asumirán los próximos gobiernos.

Sale el director de Invías: SEMANA reveló la estrategia para amarrar $15 billones en vigencias futuras en la antesala electoral

.

El Ejército reacciona a la portada de SEMANA sobre presuntas irregularidades con los dineros de las recompensas; esto señaló la institución

Familia en Tolima fue asesinada.

Masacre en Tolima: asesinan a toda una familia en su vivienda mientras dormía; fue atacada con arma de fuego

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Registraduría, Contraloría y Procuraduría piden al CNE aclarar si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar en las consultas del 8 de marzo

Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Portada 2270

Olla podrida en el Ejército: SEMANA revela cómo militares se estarían apropiando de los dineros de las recompensas en medio de la guerra contra los grupos criminales

Fausto Salinas, ex comandante general de la Policía de Ecuador.

Las razones detrás de la molestia de Daniel Noboa con Gustavo Petro: paz total y narcotráfico encienden el problema

La reconocida abogada Mónica de Greiff no había hablado sobre los detalles de su salida de la junta directiva de Ecopetrol. Lo hizo con SEMANA y se refirió al papel de Gustavo Petro en la compañía.

“A Petro no le gusta lo que hace Ecopetrol”: Mónica de Greiff habla por primera vez sobre su salida de la junta de la compañía. Se refirió a las tensiones, a Edwin Palma y Ricardo Roa

ED 2270

‘El desastre de los decentes’: SEMANA publica fragmentos del libro de la periodista Paula Bolívar sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD

Noticias Destacadas