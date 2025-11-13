La Fiscalía General de la Nación se encuentra en la tarea de identificar los cuerpos de las personas que murieron tras el reciente bombardeo de las Fuerzas Militares en el Guaviare, donde se produjeron 19 bajas de personal que supuestamente era de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

“Se han ejecutado contra blancos lícitos”: minDefensa sobre posible muerte de menores de edad en bombardeos de las FF. MM. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/kXtRoAkd3v — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2025

Luego de conocerse la noticia sobre la letal acción militar, se comenzó a rumorar en Calamar, Guaviare, blanco del bombardeo, que varios menores habrían muerto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que los bombardeos que se han ejecutado han sido contra blancos lícitos. “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección”, dijo.

Agregó el alto funcionario que “todos estos 13 bombardeos se han ejecutado contra blancos lícitos, empleando medios y métodos autorizados por el DIH”.

En 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció luego de revelarse que menores de edad habían muerto tras un bombardeo de las Fuerzas Militares. | Foto: Alejandro Acosta

Los bombardeos que está autorizando el presidente Gustavo Petro revivieron el escándalo que le estalló al entonces presidente Iván Duque, luego de revelarse por el entonces senador Roy Barreras que varios menores de edad habían muerto durante un bombardeo, hecho por el cual renunció el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

“No se vale matar niños en la guerra”

Para 2019, cuando se presentó el bombardeo en las selvas del Caquetá donde murieron ocho menores de edad luego de un bombardeo, el entonces senador Roy Barreras dijo a los medios de comunicación: “No se vale matar niños en la guerra”.

El senador Roy Barreras dijo "no se vale matar niños en la guerra", en 2019. | Foto: Samantha Chavez

Durante un debate de moción de censura para la fecha, el senador Barreras apuntó contra Botero. “Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños”, dijo Barreras.

Por su parte, el entonces senador Gustavo Petro criticó al gobierno Duque tras el bombardeo donde murieron varios menores de edad.

Como respuesta a Santrich y Márquez cuando anunciaron su reingreso a las armas, el gobierno bombardeo en el Caquetá y mató 14 personas que dijeron eran disidentes, pues bien hoy Roy Barreras demuestra que bombardeó niños y niñas a los que despedazó — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2019