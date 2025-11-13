Suscribirse

Judicial

Fuerzas Militares lanzaron bombardeo contra alias Antonio Medina, hombre de confianza de Iván Mordico

Las acciones militar se ejecutó en el departamento de Arauca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 8:16 p. m.
El sanguinario Iván Mordisco participó en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, pero estos acercamientos fracasaron y ahora las disidencias son más poderosas.
El sanguinario Iván Mordisco participó en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, pero desistió. | Foto: AFP

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, entregó detalles del nuevo bombardeo que lanzaron las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordico.

Explicó que, en esta ocasión, fue en el departamento de Arauca y contra alias Antonio Medina, hombre de confianza del jefe de las disidencias de las Farc.

“Hoy se realizó el bombardeo número 13 durante este gobierno, ya van ocho en el 2025 y cinco en el 2024. Los resultados del reciente bombardeo los sabremos una vez consolidemos el objetivo. El objetivo es afectar a uno de los principales capos, alias Antonio Medina, que delinque en el departamento de Arauja y que pertenece al cartel del narcotráfico”, dijo el ministro Sánchez.

“La selección y priorización de objetivos a atacar con bombardeo se hace con un enfoque de buscar siempre proteger la vida, especialmente de aquellas víctimas que han sido reclutadas por estos grupos criminales, que cometen un crimen de lesa humanidad, al llevarse a los menores a la violencia y por ende quitarle cualquier protección frente a la acción legítima que tiene que desarrollar el Estado”, agregó el Ministro de Defensa.

Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza.
Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza. | Foto: AFP

Ataques contra las disidencias de Mordisco

El pasado 10 de noviembre, el presidente Gustavo Petro le ordenó a las Fuerzas Militares aumentar los operativos en contra de las estructuras de Iván Mordisco que delinquen en el Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Contexto: Iván Mordisco se sigue quedando solo: así fue la entrega de Faiber, un sangriento cabecilla de las disidencias en el Cauca

Después de esta orden, se registró un operativo en contra de varias estructuras de estas disidencias, dejando 19 muertos.

“El pasado viernes hubo combates en el sector de la vereda en El Calamar, allí el Ejército golpeó las estructuras y, como retaliación, estas estructuras, en casa de campesinos, llevaron material de guerra y quemaron la casa para evitar el accionar las Fuerzas Militares”, explicó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares sobre los recientes hechos en el Guaviare.

La compañera sentimental de alias Iván Mordisco es señalada de ordenar la muerte de alias Yeny Lara, todo por cuestiones de celos.
La compañera sentimental de alias Iván Mordisco es señalada de ordenar la muerte de alias Yeny Lara, todo por cuestiones de celos. | Foto: Suministradas

“Se planea la operación distribuyendo en los medios aviones Tucano, Super Tucano, helicóptero Arpía, aviones de inteligencia, aeronaves de rescate y también presta el apoyo a los helicópteros de asalto del Ejército Nacional. En el comando y control se efectúan las revisiones de los diferentes datos de inteligencia, se diseña y se regresa adecuadamente en la maniobra con base en la información de inteligencia de nuestro Ejército y nuestra Policía, se ejecuta y se obtienen los resultados”, aseveró.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Rubiales, quien besó forzadamente a la jugadora Jenni Hermoso, le tiraron huevos en la presentación de su libro

2. Asesinan a jueza de paz en el norte de Cali mientras viajaba en taxi

3. Walter Mercado: números mágicos para el viernes, 14 de noviembre, y horóscopo para los 12 signos

4. A juicio Papá Pitufo, el zar del contrabando que reinó en la sombra por décadas, y por fin fue acusado por la Fiscalía

5. Estados Unidos excluye a Colombia de importantes acuerdos comerciales firmados con cuatro países de la región

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván MordiscoDisidencias de las FarcMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.