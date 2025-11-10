Suscribirse

Política

Petro ordenó “bombardeo y disolución militar” contra tropas de Iván Mordisco en el Guaviare

Las Fuerzas Militares mantienen un operativo contra esta guerrilla.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 3:11 a. m.
Petro habló de la foto en la que se ve a Mordisco solo en una lancha.
Gustavo Petro e Iván Mordisco. | Foto: Getty Images / AFP

El presidente Gustavo Petro hizo un contundente pronunciamiento este lunes, 10 de noviembre, a través de su cuenta personal de X donde dio a conocer que las Fuerzas Militares desarrollan una ofensiva contra Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, indicó el jefe de Estado en la noche de este lunes.

Contexto: El ‘resort de los secuestrados’: SEMANA revela el lugar y las condiciones en las que tienen a la mayoría de plagiados por las disidencias de Mordisco. “Es una zona de distensión”

Este mensaje del mandatario se da luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciara en la mencionada red social un operativo contra esta guerrilla desde horas de la madrugada.

“Nuestras Fuerzas Miliares y Policía Nacional están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, dijo Sánchez.

El pronunciamiento del ministro estuvo acompañado de un flayer donde muestra una foto de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla principal de las disidencias de las Farc.

En el anuncio se evidencia una recompensa de hasta $5.000.000.000 contra este criminal por los delitos de:

  • Terrorismo
  • Homicidios a persona protegida y líderes sociales
  • Reclutamiento forzado
  • Narcotráfico
Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza.
Disidencias al mando de alias Iván Mordisco. | Foto: AFP

Las recompensas permiten acceder con mayor rapidez a información valiosa, mejorar la eficiencia y eficacia en el esfuerzo operacional, reducir riesgos para nuestras tropas, mantener la iniciativa y ofensiva, desestabilizar psicológicamente a los objetivos de alto valor y fracturar la confianza dentro de sus estructuras criminales”, indicó Sánchez.

De acuerdo con cifras anunciadas por el ministro de Defensa, este año se han logrado neutralizar a más de 4.000 integrantes de la guerrilla del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.

“Una prueba de ello es que este año, en el Cauca, 6 de los 7 objetivos de alto valor han sido neutralizados gracias a estas recompensas. Otros ejemplos de resultados de este mecanismo, se encuentran en nuestra historia, como la neutralización de criminales como Pablo Escobar, Alfonso Cano, Otoniel y, recientemente en los últimos tres años, alias Chirimoya del Clan del Golfo, alias Cholinga de las disidencias o alias Tuvia del cartel del ELN”, detalló Sánchez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis: vehículo pequeño chocó contra un bus y un tractocamión

2. Daniel Quintero dice que presentará lista al Congreso en la que incluirá a candidatos “excluidos por las cúpulas de la izquierda”

3. Walmart anuncia grandes cambios para la temporada navideña: rebajas y tecnología para vencer la inflación en EE. UU.

4. Él es el sobrino de Shakira, quien siguió sus pasos en la música: reveló el mejor consejo que ha recibido de la cantante

5. El lago más alto del mundo está en un país de Latinoamérica, pero no es Perú ni Bolivia y supera al Titicaca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván MordiscoGustavo PetrobombardeoFuerzas MilitaresGuaviare

Noticias Destacadas

La senadora Lorena Ríos se pronunció sobre este caso.

Cuestionan procedimiento de la Fundación Valle de Lili sobre menor a la que le cambiaron el género: “Hoy alzo la voz por ella”

Redacción Semana
La senadora Nadia Blel asumió como presidenta del Partido Conservador

Partido Conservador respondió a carta de Efraín Cepeda sobre la “toma petrista” a la colectividad

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Gustavo Petro sorprendió y dijo que habló personalmente con Álvaro Uribe: “Vamos a la JEP”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.