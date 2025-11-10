Petro ordenó “bombardeo y disolución militar” contra tropas de Iván Mordisco en el Guaviare

El presidente Gustavo Petro hizo un contundente pronunciamiento este lunes, 10 de noviembre, a través de su cuenta personal de X donde dio a conocer que las Fuerzas Militares desarrollan una ofensiva contra Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, indicó el jefe de Estado en la noche de este lunes.

Este mensaje del mandatario se da luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciara en la mencionada red social un operativo contra esta guerrilla desde horas de la madrugada.

“Nuestras Fuerzas Miliares y Policía Nacional están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, dijo Sánchez.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

El pronunciamiento del ministro estuvo acompañado de un flayer donde muestra una foto de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla principal de las disidencias de las Farc.

En el anuncio se evidencia una recompensa de hasta $5.000.000.000 contra este criminal por los delitos de:

Terrorismo

Homicidios a persona protegida y líderes sociales

Reclutamiento forzado

Narcotráfico

Disidencias al mando de alias Iván Mordisco. | Foto: AFP

“Las recompensas permiten acceder con mayor rapidez a información valiosa, mejorar la eficiencia y eficacia en el esfuerzo operacional, reducir riesgos para nuestras tropas, mantener la iniciativa y ofensiva, desestabilizar psicológicamente a los objetivos de alto valor y fracturar la confianza dentro de sus estructuras criminales”, indicó Sánchez.

De acuerdo con cifras anunciadas por el ministro de Defensa, este año se han logrado neutralizar a más de 4.000 integrantes de la guerrilla del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.