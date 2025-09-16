Suscribirse

“Selfie pa’l face”, así quedó grabada la insólita acción de un hombre al tomarse una foto con un cilindro bomba en el Cauca

Al menos tres artefactos se encontraban en la vía que comunica a los municipios de Piendamó con Morales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 12:35 a. m.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @ColombiaOscura

El pasado fin de semana, la comunidad del Cauca vivió momentos de pánico tras la instalación de varios cilindros que estarían cargados con explosivos, al parecer, por parte de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al menos tres artefactos se encontraban en la vía que comunica a los municipios de Piendamó con Morales, en el sector denominado Crucero Matarredonda.

Contexto: Disidencias de las FARC usaron colegio para atacar a la Policía en El Carmelo, Cauca

Sin embargo, una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto cuando un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta por la zona, se detiene al lado de estos cilindros y se toma una foto con uno de esos artefactos.

Esta acción, que ha sido catalogada en redes sociales como insólita, ocurrió el pasado 14 de septiembre. “No... Cómo se le ocurre hacer eso... Si eso le hubiera estallado, esa sería su última selfie“, dijo un usuario de X.

Este hecho ocurrió el mismo día cuando las autoridades habían reportado la destrucción de manera controlada de un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro que había sido instalado sobre la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Bellavista, Cauca.

“En medio del procedimiento, se descartó la presencia de carga explosiva dentro del cilindro y se procedió a retirar el elemento de la vía, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”, dijo el Ejército Nacional.

La verificación del cilindro estuvo a cargo de las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, con el apoyo del Grupo MARTE y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), de la Tercera División del Ejército Nacional, en apoyo con la Policía Nacional.

Valerosa acción de un soldado del Ejército en el Cauca.
Valerosa acción de un soldado del Ejército en el Cauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Gracias a esta oportuna acción, se despejó el corredor vial y se restableció la movilidad, protegiendo la vida de los ciudadanos que transitan a diario por este importante eje vial, y evitando que los métodos criminales de los grupos armados organizados causaran una tragedia”, detalló la institución.

Así mismo, hizo un llamado a los grupos armados que delinquen en el Cauca para que respeten la vida de los ciudadanos de estos municipios.

El Ejército rechaza categóricamente el empleo de estos artefactos que atentan contra la población y reitera que sus tropas continuarán adelantando operaciones permanentes para garantizar la seguridad en la región”, puntualizó.

