Disidencias de las Farc usaron colegio para atacar a la Policía en El Carmelo, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción militar a hombres de Iván Mordisco.

15 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
Las disidencias de las Farc, en muchos casos, tienen hombres en las grandes ciudades y Cali es una de ellas. La Policía dice conocer el número de integrantes aproximados de las células urbanas, pero no lo publican para no entorpecer las investigaciones en contra de sus integrantes.
Una grave denuncia hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, a las que acusó de violar todas las normas que rigen a la guerra al haber usado una escuela para atacar a la Policía en el Carmelo, Cauca.

Atacaron desde la escuela de El Carmelo, utilizaron un bien protegido para atacar a la fuerza pública, dañaron las vías, también afectaron el fluido eléctrico”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En desarrollo...

