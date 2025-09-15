Nación
Disidencias de las Farc usaron colegio para atacar a la Policía en El Carmelo, Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción militar a hombres de Iván Mordisco.
Una grave denuncia hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, a las que acusó de violar todas las normas que rigen a la guerra al haber usado una escuela para atacar a la Policía en el Carmelo, Cauca.
“Atacaron desde la escuela de El Carmelo, utilizaron un bien protegido para atacar a la fuerza pública, dañaron las vías, también afectaron el fluido eléctrico”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
