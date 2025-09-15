La valerosa acción de un soldado en el Cauca para verificar una carga explosiva de las disidencias

La valerosa acción de un soldado de la Tercera División del Ejército Nacional se ha vuelto viral por medio de las redes sociales.

En un video aficionado, se logra ver cómo el uniformado arriesga su vida con el fin de verificar un cilindro que estaba cargado con explosivos por parte de las disidencias de las Farc.

El soldado, luego de realizar la riesgosa maniobra, se retira del sitio dando vueltas hasta colocarse a salvo y esperar unos minutos. Varios usuarios han aplaudido todo lo que hizo por la seguridad de todos las personas que transitan esta vía en el departamento del Cauca.

Valerosa acción de un soldado del Ejército Nacional desactivó una carga explosiva en el Cauca. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8FUUWxhPLc — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025

Desde la cuenta del Ejército Nacional en la red social X, se conocieron detalles de lo que ocurrió en las últimas horas:

“Con heroísmo y profundo sentido del deber, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, con el apoyo del Grupo MARTE y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), de @Ejercito_Div3 en coordinación con la @PoliciaColombia, lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro que había sido instalado sobre la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Bellavista, #Cauca”.

El operativo fue apoyado también por integrantes de la Policía Nacional, quienes hacen presencia en esta zona del Cauca.

“Gracias a esta oportuna acción, se despejó el corredor vial y se restableció la movilidad, protegiendo la vida de los ciudadanos que transitan a diario por este importante eje vial, y evitando que los métodos criminales de los grupos armados organizados causaran una tragedia”, explicaron desde el Ejército.

La institución castrense rechazó este tipo de acciones por parte de las disidencias de las Farc, que generan terror entre la población civil que transita por esta zona del departamento del Cauca.

“El Ejército rechaza categóricamente el empleo de estos artefactos que atentan contra la población y reitera que sus tropas continuarán adelantando operaciones permanentes para garantizar la seguridad en la región”, agregó.