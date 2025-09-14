Escalada terrorista en seis municipios del Cauca deja un muerto, viviendas afectadas y familias confinadas

En la mañana de este domingo, 14 de septiembre, se registró una escalada terrorista de las disidencias de las Farc en varios municipios del departamento del Cauca, que hasta el momento dejan un policía muerto, 4 más heridos, varias viviendas afectadas y cientos de familias confinadas.

El principal ataque se registró en el corregimiento de El Carmelo, del municipio de Cajibío, donde hombres de las disidencias de las Farc atracaron la estación de Policía con explosivos y ráfagas de fusil.

Momentos de tensión en El Carmelo, Cajibío (Cauca), por una incursión armada de las disidencias de las FARC. Un policía murió y cuatro más resultaron heridos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/rp5A2IzQaK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2025

La información preliminar da cuenta que tras la toma armada del grupo criminal se presentó un policía muerto, otros cuatro integrantes de las fuerza pública heridos, así como viviendas afectadas por los ataques explosivos.

En medio de la acción violenta un artefacto explosivo cayó sobre el techo de la casa cural en el corregimiento de El Carmelo. El padre Diego Tejada, a través de una audio que conoció SEMANA, pidió oración por el pueblo.

“Les pido que oren por este pueblo, afectaron la casa cural, destruyeron la casa cural, nos quedamos sin casa cural”, señaló el padre Diego Tejada en medio del estruendo de las balas que afectaron el corregimiento.

La casa cural del corregimiento El Carmelo, en Cajibío, resultó afectada por un explosivo lanzado durante el ataque terrorista de las disidencias de las FARC. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/cfYB39Fjqj — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2025

Los ataques a la fuerza pública iniciaron muy temprano, cuando fueron reportados hostigamientos en seis estaciones de la Policía de manera simultánea en Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda y Silvia.

Sin embargo, en el corregimiento de El Carmelo se presentó la situación más complicada, ya que fue allí donde fue asesinado un uniformado, mientras otros cuatro resultaron heridos en medio del ataque.

Así lo reportaron las precandidatas presidenciales Paloma Valencia y Vicky Dávila, quienes denunciaron los actos criminales en medio del ataque perpetrado por las disidencias de las Farc que operan en esta región.

“Terrible situación en El Carmelo. Ataque de la guerrilla y quemaron la estación de policía. Ya llegó refuerzo del Ejército, pero la guerrilla sigue en la población", señaló la precandidata del Centro Democrático.

Dávila, por su parte, señaló que la amenaza del grupo terrorista se extendió a la vía Panamericana, donde fueron hallados dos cilindros cargados con explosivos, que en este momento hacen que el corredor esté cerrado.

SEMANA conoció unos audios en los que policías de las estación de El Carmelo piden apoyo en medio del ataque de las disidencias de las Farc.

“Por favor que manden refuerzos porque están acabando con la Policía, les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada respuesta”, dice uno de los policías.