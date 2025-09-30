Soldado que estuvo asignado a seguridad del expresidente Juan Manuel Santos fue condenado por prestar su servicio borracho

La Justicia Penal Militar condenó a 13 meses de prisión a un suboficial de la fuerza pública, quien llegó a trabajar bajo los efectos del alcohol.

La decisión de la autoridad judicial hace parte de un fallo, en donde la Justicia Penal Militar indagaba sobre la modificación sin permiso de los turnos del esquema de seguridad del exmandatario.

Sobre lo sucedido, informó la Justicia Penal Militar que: “Se condenó a dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto”.

Añadió la autoridad judicial que: “La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía”.

Los hechos, motivo de pronunciamiento de la Justicia Penal Militar, ocurrieron en marzo de 2024 en Bogotá. “Se relacionan con la alteración no autorizada de los turnos de servicio de un dispositivo de seguridad asignado a la vivienda del señor expresidente de la República Juan Manuel Santos”.

Así mismo, indicó la corporación judicial que: “la investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó a su servicio bajo los efectos del alcohol”.