¿Petro tiene una flota de camiones en EE. UU.?

La publicación se trata de un video de una supuesta flota de camiones cisterna, grabado en Estados Unidos, y difundido por el Grupo Resistencia No Farc, en el que aseguran que el candidato a la presidencia Gustavo Petro es propietario de unos vehículos en ese país.

“Miren la humildad de nuestro candidato Petro, dice que esta limpio el vergajo y miren la flota de camiones que tiene aquí. Transportan combustible, pobrecito hijo mío. Todo este edificio es de él, la compañía es de él”, dice uno de los hombres que graba el video.

El video, que suma más de 3 millones de reproducciones, ha sido difundido en varios grupos tanto de Facebook como de Youtube y en perfiles personales.

Sin embargo, al revisar las imágenes se encontró que los camiones pertenecen a la Petro Home Services, una empresa de servicios de calefacción de petróleo, gas propano, plomería y enfriamiento,

De acuerdo con el portal de Petro Home Services, esa compañía tiene más de 100 años de experiencia y cubren el noreste de Massachusetts y Rhode Island a Maryland y Virginia.

Esta empresa, cuyo dominio de página es propiedad de Petroleum Heat and Power Inc, que en la lista Bloomberg no tiene a Gustavo Petro como socio.

En esta página también se explica que la empresa fue fundada en 1903, tiene 2.047 empleados y su presidente es William G. Powers Jr.