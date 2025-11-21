Así se comportará el clima en Colombia este fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025

Este fin de semana, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se esperan condiciones nubladas con lluvias en amplios sectores del territorio nacional, especialmente después del mediodía. Las lluvias de mayor intensidad se esperan el domingo.

Para Bogotá, se mantienen las condiciones de cielo mayormente nublado. Se espera un aumento gradual de las precipitaciones, con los episodios más fuertes entre el domingo y el lunes. La temperatura mínima oscilará entre los 11°C y 18°C.

Viernes 21 de noviembre

Finalizando el día de hoy, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en la gran parte del país, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después del mediodía en sectores de los departamentos de: Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca,

Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, occidente de Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas. Se esperan posibles lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan posibles lluvias a diferentes horas del día, especialmente al sur de su área marítima.

Sábado 22 de noviembre

En el territorio nacional, se espera abundante nubosidad con posibles lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del centro y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. Se esperan lloviznas en el sur de La Guajira y el occidente de Arauca. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se observa una tendencia al descenso en las lluvias, no se descartan precipitaciones intermitentes durante el día.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros), el sábado 22 de noviembre de 2025 | Foto: Ideam

Domingo 23 de noviembre

Se espera una disminución en la intensidad de las lluvias hacia el suroccidente del país, mientras que hacia el norte se prevé un aumento significativo.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). el domingo 23 de noviembre de 2025 | Foto: Ideam

Las zonas con mayores precipitaciones serían el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés. Se prevé y espera una probabilidad de lloviznas en sectores de Huila, Putumayo y Amazonas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa la tendencia a la disminución de lluvias.

Alertas por deslizamientos

• Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

• Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

• Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.

• También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente. Conforme a lo anterior, les invitamos a consultar la información disponible en las herramientas interactivas como: VI@JERO SEGURO, #767, X @numeral767 y la página web https://www.invias.gov.co/ para conocer cómo se están comportando los diferentes corredores del país.

Ante posibles tormentas eléctricas

• Buscar un refugio seguro.

• No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya

que podrían ser objeto de descargas.

• Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

• Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan

colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.