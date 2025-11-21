Vicky Dávila le canta la tabla a Petro, le dice “HP” y le manda fuerte mensaje: “Si me matan, tú vas a ser el responsable”

Por medio de su cuenta personal de X, la precandidata presidencial Vicky Dávila arremetió en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este diera un controversial discurso desde Cali.

Dávila expresó con contundencia: “Le envía contundente mensaje: “Si me matan, tú vas a ser el responsable”. Petro, eres un “HP” (usando tus palabras para hablar de la oposición)”.

Y avanzó en el fuerte mensaje: “Aquí tú eres el único que ha Beneficiado narcos. Con el Pacto de La Picota llegaste a la presidencia ( lo confesó tu hermano Juan Fernando), tu hijo Nicolás también confesó que le recibió plata para la campaña al ex capo Santander Lopesierra”.

“Luego en el poder, les diste “cese al fuego” a los narcos y se expandieron como ratas por más del 70% del país, tienes a los peores criminales, libres e impunes. Amarraste a nuestras Fuerzas Armadas y las humillas a diario. Te subiste con narcos a la tarima en Medellín y dejaste que Colombia se inundara de coca y cocaína. La cereza del pastel es que eres “consejero” y “amigote” de Nicolás Maduro, Jefe del Cartel de los Soles. Por todo eso te quitaron la Visa, te metieron a la lista Clinton y descertificaron a Colombia”, recalcó Vicky Dávila.

Y concluyó con el post: “Ahora quieres que sigan matando a los opositores como ya lo hicieron con Miguel Uribe. Por segunda vez te digo, Petro, si me matan, tú vas a ser el responsable”.

En la declaración que desató la fuerte respuesta de Vicky Dávila, el presidente Petro dijo desde Cali en una tarima: “Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington. Y después se fue Vicky Dávila, y después se fue el que yo digo que es el hidalgo descendiente de esclavistas, el señor Leiva, y después se fue la Cabal y después se fue la Catherine, no me acuerdo, Juvinao, y todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Y entonces, y ahí la estrategia”.

“Y tenemos que analizarla en los barrios populares bien, porque los gringos ya supieron, les enseñaron los que de aquí fueron, todos los que fueron o la mayor parte de los que fueron a Miami, a Washington, son amigos de las mafias del narcotráfico de la coca, son amigos”, subrayó el mandatario colombiano.

Además indicó en su frenético discurso: “No quiero mencionar nombres propios, pero los se que fueron a hablar para que Rubio le dijera a Trump que pusiera preso a Petro, oigan esa barbaridad, y que me metieran en una lista de narcotraficantes, esos señores colombianos y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia, o si no que me lo diga Vicky Dávila. ¿Qué es la estrategia entonces? tratar de mostrarle al mundo que el presidente progresista de Colombia está ligado a narcos”.