Condena contra Stevan Riascos, el depredador sexual de Buenaventura: se conoce monto de la pena y detalles escabrosos de su actuar criminal

La justicia ya fijó la fecha de la audiencia en la que evaluará si admite o no la condena que Stevan Riascos Hernández aceptó por intentar asesinar a una mujer y abusar sexualmente de ella en Buenaventura.

El caso provocó conmoción en Colombia, pues el hombre apareció en un video que se hizo tendencia en algunas redes sociales, el cual lo dejaba ver desnudo mientras sometía a una golpiza a una mujer.

Los hechos sucedieron el 3 de agosto de este año en el corregimiento de Cisneros, en la ciudad portuaria. Sin embargo, fue cuatro días después que se conocieron las fuertes imágenes en las que se observa a Stevan arrastrando del pelo a la mujer dentro de una vivienda.

“La Policía Nacional se permite informar que, de acuerdo a un video que se encuentra circulando por redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de este suceso, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de este hecho”, dijo en su momento la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

El reporte dado a conocer por la fiscal Ana Yensi Salgado, quien lleva el caso, fue estremecedor: “La joven Xiomara se encontraba en una discoteca en compañía de una amiga y también con un grupo de personas que no conocía previamente, entre quienes se encontraba el señor Stiven Riascos Hernández, con quienes compartió algunos tragos de whisky. El grupo de personas desconocidas, incluyendo al señor Riascos Hernández, invita a la señora Xiomara a seguir departiendo en otro lugar llamado Bendiciones, que es una vereda de la jurisdicción de Buenaventura, Valle”, dijo la funcionaria.

Agresor capturado por la Policía. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“La señora Xiomara acepta y se trasladan todos en un vehículo al nuevo destino, que resultó ser una casa con billar y otras personas desconocidas. En la casa, la señora Xiomara decide dejar de consumir licor y solo bebe agua. Poco después, aproximadamente a las 9 de la noche, comienza a sentir un dolor en el pecho, se desvanece al salir a tomar aire y es reanimada con alcohol en la nariz por las personas del lugar”, reveló la fiscal.

Los hechos más graves ocurrieron cuando ella le pidió al agresor que la llevara a su casa.

“Él le indica que no hay transporte disponible, ya que los vehículos y las motos se habían marchado. Bajo el pretexto de que la acompañaba a un lugar cercano para pedir prestada una moto, la convence de caminar con él. Caminan durante aproximadamente 15 minutos, llegando al hotel El Cafetal, el cual se encontraba desolado, poniendo así de manera intencional a la víctima en situación de indefensión”, aseguró la fiscal Salgado.

“Al ingresar a la habitación del hotel, la señora Xiomara ve una cama y un baño, y expresa su deseo de irse, y de hecho intenta salir del lugar. En ese momento, el señor Riascos Hernández cambia su comportamiento, la trata mal y la sujeta con fuerza impidiendo que se vaya, coartando su libertad de locomoción; la alza y la ingresa a la fuerza y prácticamente cargada al lugar, la tira a la cama, la jala y realiza maniobras para asfixiarla con las cobijas y con sus manos, mientras le realiza tocamientos en sus partes íntimas, logrando incluso que ella perdiera el conocimiento”, señaló la fiscal durante la audiencia.

Posteriormente, en busca de ponerse a salvo, la mujer “opone resistencia, pero el agresor es más fuerte. El señor Riascos Hernández arrastra a la víctima por el piso y la golpea repetidamente”, puntualizó la fiscal.

Luego de forzarla sexualmente, el agresor intentó una vez más asesinarla.

“Durante el ataque, le da bofetadas, la sujeta del pelo y la arrastra para impedir que se vista o huya, incluso la lleva al baño y abre la ducha pretendiendo ahogarla con el agua que caía sobre su cara, ella intentaba prenderse de donde cuelgan las toallas para poner resistencia. Cuando ella intenta escapar, él le da una patada en la espalda y la sube por las escaleras arrastrándola del cabello. La víctima, en su desesperación, pide auxilio a gritos. La agresión es de tal magnitud que la señora Xiomara queda inconsciente producto de los golpes”, relató la Fiscalía.

Los relatos, los videos recolectados por la Fiscalía, fueron tan contundentes, que Stevan tuvo que admitir su culpa.

Fuentes consultadas por SEMANA confirmaron que el viernes 5 de diciembre, Stevan será presentado ante el juzgado 4 penal con funciones de conocimiento de Buenaventura, para revisar que los 20 años de condena por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento que firmó en su contra estén ajustados a la ley.