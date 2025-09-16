Suspenden concurso de méritos del ICA por “excluir a ingenieros agrónomos”

Tras evidenciar inconsistencias en el manual de funciones y resolver las medidas cautelares de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el concurso de méritos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, por “excluir a ingenieros agrónomos”.

La acción popular, que fue radicada ante el alto tribunal, advertía que hubo una exclusión que atenta contra la garantía y derechos fundamentales del resto de participantes al concurso de mérito que está pendiente de avanzar en el ICA, principalmente los profesionales en ingeniería agrónoma, pues quedaron por fuera de la convocatoria.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el concurso de méritos del ICA por excluir a ingenieros agrónomos.



“La decisión se fundamentó en que la exclusión de este título académico del cumplimiento de requisitos mínimos de educación generaba una amenaza grave a los derechos colectivos de moralidad administrativa, igualdad y transparencia. Esta irregularidad podía consolidar un perjuicio irremediable, al encontrarse el proceso en la etapa de valoración de antecedentes”, señaló el Tribunal en su decisión.

Fueron los magistrados de la Sección Primera los que, mediante providencia del 15 de septiembre de 2025, admitieron la acción popular y las medidas cautelares que se solicitaban en la misma demanda, en el sentido de ordenar la suspensión provisional del concurso de méritos convocado por el ICA dentro del proceso Nación 6, “al encontrar una inconsistencia que afectaba la participación de profesionales en ingeniería agronómica”.

De acuerdo con el Tribunal, la inconsistencia se sienta en la incompatibilidad entre el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICA y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), lo que llevó al operador de la convocatoria (Universidad Libre de Colombia) a inadmitir a aspirantes con títulos en ingeniería agronómica.

“Esta situación, advirtió el despacho, desconocía la idoneidad de una profesión directamente vinculada con la misión del ICA y reconocida por el COPNIA. La providencia recordó que la medida cautelar de urgencia busca proteger el interés público y evitar que se afecte injustificadamente el acceso a la carrera administrativa”, advirtieron los magistrados.

El concurso ofrece 667 vacantes, de las cuales alrededor del 25 por ciento corresponden a cargos relacionados con ingenieros agrónomos, justamente los que quedaron por fuera de la convocatoria. Incluso el propio ICA advirtió en la necesidad de suspender el proceso por el impacto que tendría en la institucionalidad, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

