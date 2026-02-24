Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

En la administración tributaria de la capital colombiana, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es uno de los tributos más importantes que deben cumplir tanto personas naturales como jurídicas que operan negocios, prestan servicios o realizan actividades comerciales en la ciudad.

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó a los contribuyentes que el viernes 27 de febrero de 2026 es la fecha límite para declarar y pagar el ICA correspondiente al año gravable 2025, tanto para quienes pertenecen al régimen común anual como al régimen preferencial, según el cronograma publicado por la entidad.

Este vencimiento se aplica a aquellos contribuyentes que en 2024 registraron un impuesto a cargo dentro de los parámetros establecidos para estar obligados a declarar el ICA de forma anual o preferencial. La SDH enfatiza que, de no cumplir con la obligación dentro del plazo estipulado, los contribuyentes enfrentarán sanciones por extemporaneidad e intereses de mora sobre los valores adeudados.

Pago de impuestos ICA estará vigente hasta el 27 de febrero. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes deben presentar esta declaración anual?

Contribuyentes que, en el año gravable 2025, hayan declarado un impuesto a cargo igual o inferior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 19.471.409 (UVT 2025: $ 49.799).

Si en el periodo a declarar los ingresos netos del contribuyente superaron 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 2.166.157.000, deberá liquidar y pagar la sobretasa bomberil.

Este impuesto grava la actividad económica en el territorio y forma parte de los recursos que administra la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para financiar programas locales, inversión social y servicios públicos.

La Administración Distrital señaló que la declaración y el pago del ICA pueden realizarse de forma virtual a través de la plataforma ‘Pagos Bogotá’ disponible en el sitio web oficial de la Secretaría de Hacienda, lo que permite a los contribuyentes gestionar la obligación de manera segura y ágil sin necesidad de desplazarse hasta puntos físicos.

También se puede hacer el pago del impuesto de forma presencial en las ventanillas de las entidades financieras que tienen convenio de recaudo vigente con la Secretaría de Hacienda. Foto: Getty Images

Además, la SDH resaltó que quienes así lo deseen pueden considerar un aporte voluntario adicional del 3 %, un 5 % o un 10 % al valor del impuesto, destinado a apoyar iniciativas como programas de becas para jóvenes bogotanos, lo que permite que parte de los recursos fiscales también contribuyan a proyectos sociales en la ciudad.

La Secretaría de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes verificar su situación tributaria con antelación, revisar si están obligados a presentar declaración y cumplir puntualmente con el pago mediante los canales oficiales para evitar contratiempos y sanciones adicionales.