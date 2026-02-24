Bogotá

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

La Secretaría de Hacienda recuerda el cumplimiento de este impuesto y considerar aporte a becas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de febrero de 2026, 1:17 p. m.
Póngase al día con el pago de los impuestos.
Póngase al día con el pago de los impuestos. Foto: Secretaría de Hacienda / Alcaldía de Bucaramanga / Montaje: Semana

En la administración tributaria de la capital colombiana, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es uno de los tributos más importantes que deben cumplir tanto personas naturales como jurídicas que operan negocios, prestan servicios o realizan actividades comerciales en la ciudad.

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó a los contribuyentes que el viernes 27 de febrero de 2026 es la fecha límite para declarar y pagar el ICA correspondiente al año gravable 2025, tanto para quienes pertenecen al régimen común anual como al régimen preferencial, según el cronograma publicado por la entidad.

Este vencimiento se aplica a aquellos contribuyentes que en 2024 registraron un impuesto a cargo dentro de los parámetros establecidos para estar obligados a declarar el ICA de forma anual o preferencial. La SDH enfatiza que, de no cumplir con la obligación dentro del plazo estipulado, los contribuyentes enfrentarán sanciones por extemporaneidad e intereses de mora sobre los valores adeudados.

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.
Pago de impuestos ICA estará vigente hasta el 27 de febrero. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes deben presentar esta declaración anual?

Contribuyentes que, en el año gravable 2025, hayan declarado un impuesto a cargo igual o inferior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 19.471.409 (UVT 2025: $ 49.799).

Impuestos

Devolución del IVA: ‘link’ para saber si es beneficiario del subsidio en febrero de 2026

Impuestos

¿Cuál es la sanción por no pagar el impuesto predial en Bogotá o por hacerlo fuera de los plazos estipulados?

Impuestos

Fechas claves para el pago del predial a cuotas; propietarios deben hacer la declaración del impuesto

Impuestos

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Impuestos

El paso clave que define la propiedad de un inmueble en Colombia

Impuestos

Con proyecto de decreto, les quitarían impuesto clave a las tarjetas de crédito

Impuestos

Pague menos plata en el impuesto predial de Bogotá en 2026: fecha límite para obtener buen descuento

Empresas

Colombia apunta a convertirse en potencia agroindustrial global

Macroeconomía

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Nación

Suspenden concurso de méritos del ICA por “excluir a ingenieros agrónomos”

Si en el periodo a declarar los ingresos netos del contribuyente superaron 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 2.166.157.000, deberá liquidar y pagar la sobretasa bomberil.

Este impuesto grava la actividad económica en el territorio y forma parte de los recursos que administra la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para financiar programas locales, inversión social y servicios públicos.

La Administración Distrital señaló que la declaración y el pago del ICA pueden realizarse de forma virtual a través de la plataforma ‘Pagos Bogotá’ disponible en el sitio web oficial de la Secretaría de Hacienda, lo que permite a los contribuyentes gestionar la obligación de manera segura y ágil sin necesidad de desplazarse hasta puntos físicos.

Impuesto ICA
También se puede hacer el pago del impuesto de forma presencial en las ventanillas de las entidades financieras que tienen convenio de recaudo vigente con la Secretaría de Hacienda. Foto: Getty Images

Además, la SDH resaltó que quienes así lo deseen pueden considerar un aporte voluntario adicional del 3 %, un 5 % o un 10 % al valor del impuesto, destinado a apoyar iniciativas como programas de becas para jóvenes bogotanos, lo que permite que parte de los recursos fiscales también contribuyan a proyectos sociales en la ciudad.

La Secretaría de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes verificar su situación tributaria con antelación, revisar si están obligados a presentar declaración y cumplir puntualmente con el pago mediante los canales oficiales para evitar contratiempos y sanciones adicionales.

Más de Impuestos

Devolución del IVA

Devolución del IVA: ‘link’ para saber si es beneficiario del subsidio en febrero de 2026

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

¿Cuál es la sanción por no pagar el impuesto predial en Bogotá o por hacerlo fuera de los plazos estipulados?

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Fechas claves para el pago del predial a cuotas; propietarios deben hacer la declaración del impuesto

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

El trámite evita riesgos como fraudes o dobles ventas.

El paso clave que define la propiedad de un inmueble en Colombia

Cuentas bancarias

Con proyecto de decreto, les quitarían impuesto clave a las tarjetas de crédito

Fue habilitado un lote de 94.400 facturas

Pague menos plata en el impuesto predial de Bogotá en 2026: fecha límite para obtener buen descuento

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.

Declaración de renta: pensionados que no deberán cumplir con el trámite

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Impuesto predial: conozca los predios que no deberán realizar el pago en 2026

Noticias Destacadas