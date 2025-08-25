Suscribirse

Temblor en Colombia hoy lunes, 25 de agosto: esto reporta el SGC

El Servicio Geológico Colombiano se pronunció esta mañana de lunes a través de X.

Redacción Nación
25 de agosto de 2025, 2:38 p. m.
Temblor en Los Santos, el lunes 25 de agosto.
Temblor en Los Santos, el lunes 25 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta mañana de lunes, 25 de agosto, tembló en Colombia, exactamente en el municipio de Los Santos, Santander.

Según el SGC, este temblor se registró a las 6:56 a. m. y tuvo una magnitud de 3.0, así como una profundidad de 151 km.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-25, 06:56 hora local. Magnitud 3.0, profundidad 151 km, Los Santos - Santander, Colombia. ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, fue el reporte del SGC a través de su cuenta en la red social X.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

