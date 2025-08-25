Temblor en Colombia hoy lunes, 25 de agosto: esto reporta el SGC

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta mañana de lunes, 25 de agosto, tembló en Colombia, exactamente en el municipio de Los Santos, Santander.

Según el SGC, este temblor se registró a las 6:56 a. m. y tuvo una magnitud de 3.0, así como una profundidad de 151 km.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-25, 06:56 hora local. Magnitud 3.0, profundidad 151 km, Los Santos - Santander, Colombia. ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, fue el reporte del SGC a través de su cuenta en la red social X.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: