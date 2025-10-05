Nación
Temblor en Colombia: nuevo sismo sacudió un departamento en la tarde de este domingo 5 de octubre
La tierra en Colombia continúa moviéndose de manera constante.
Un nuevo temblor se registró en el país. Durante la tarde de este domingo, 5 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano informó sobre un movimiento telúrico que ocurrió a las 3:33 p. m.
El epicentro de este sismo fue el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el SGC, la magnitud fue de 3.2 grados y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-05, 15:33 hora local Magnitud 3.2, Profundidad 5 km, Murillo - Tolima, Colombia - Area de Influencia ... ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/v7nf2hDQM7— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 5, 2025
Los municipios más cercanos a este sismo fueron Villamaría (Caldas) a 28 km y Líbano (Tolima) a 31 km. Aunque el temblor lo sintieron algunas personas, por ahora, no se han registrado emergencias. Las autoridades continúan vigilando la situación y permanecen en alerta ante cualquier cambio.
Este no es el único temblor que se ha registrado, ya que a las 2:10 p. m., el SGC reportó otro en Los Santos, Santander, uno de los departamentos más afectados por este tipo de fenómenos. Este tuvo una magnitud de 2.9 y una profundidad de 142 kilómetros.
Así puede activar las notificaciones de temblores en su celular
Los sistemas de alerta sísmica temprana funcionan gracias a una red de estaciones equipadas con tecnología especializada que vigilan de manera constante la actividad tectónica en áreas de mayor riesgo.
Aunque los terremotos no pueden predecirse con exactitud, la ciencia ha demostrado que liberan distintos tipos de ondas al originarse.
El procedimiento para configurar las alertas de sismos varía dependiendo del sistema operativo del celular, pero en ambos casos resulta sencillo y rápido.
En dispositivos Android:
- Ir a la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ en su celular.
- Buscar y seleccionar el apartado ‘Seguridad y emergencia’
- Dentro de este menú, localizar y entrar en la opción ‘Alertas de sismos’.
- Activar la función para recibir las notificaciones automáticas antes de que ocurra un movimiento telúrico.
En dispositivos iOS:
- Ir al menú de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ de su iPhone.
- Elegir la opción ‘Notificaciones’.
- Buscar hacia abajo la sección de ‘Alertas gubernamentales’ o ‘Alertas de emergencia’.
- Activar la opción correspondiente para recibir alertas de sismo.