En la madrugada de este lunes, 12 de enero de 2026, dos temblores sacudieron Colombia, causando inquietud en las poblaciones cercanas.

Los sismos fueron confirmados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el territorio nacional.

Según el informe oficial, el primer temblor ocurrió exactamente a las 4:05 de la mañana y tuvo como epicentro Santa Fe de Antioquia, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-12, 04:05 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Santa Fe de Antioquia - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/l5YfT64oL4 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 12, 2026

De acuerdo con el reporte, la magnitud del movimiento fue de 2.8 y se registró a una profundidad menor a 30 kilómetros. Antioquia es reconocida como una de las zonas más activas sísmicamente, no solo de Colombia, sino de América Latina.

Horas después, otro sismo sacudió al país, los reportes señalan que el mismo se presentó en Cucunubá, Cundinamarca, a las 5:16 de la mañana, con una magnitud 3.1 y una profundidad 149 kilómetros.

Las autoridades locales, en colaboración con los funcionarios del SGC, han estado monitoreando la situación de manera constante y evaluando cualquier posible impacto, especialmente en la infraestructura y en las comunidades cercanas al epicentro, esto último debido a los fuertes sismos que se han presentado durante el fin de semana.

Sin embargo, no se han emitido alertas significativas, lo que ha ayudado a mantener la calma en la región. Las autoridades han instado a los habitantes de las zonas posiblemente afectadas a mantenerse tranquilos y alertas ante cualquier eventualidad, aunque hasta ahora no se ha reportado ninguna víctima ni daño material importante.

Según el plan de emergencia del país, los organismos de socorro han comenzado a realizar inspecciones preventivas en las áreas afectadas para garantizar que no existan riesgos adicionales. Asimismo, se mantiene una comunicación constante con las autoridades locales para ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre la situación.

¿Qué hacer durante un temblor?

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web, ha definido una serie de consejos que pueden ser de utilidad para las personas que vivan en el área de injerencia del temblor.

En primer lugar, aconseja mantener la calma frente a un sismo. Según el organismo, lo primero que se debe hacer es buscar refugio inmediato.

La jornada ha sido marcada por la alerta sísmica, con múltiples informes que destacan la importancia de la preparación y la respuesta ante eventos naturales como los sismos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de estar dentro de un edificio sismorresistente, se recomienda ubicarse cerca de columnas, bajo un escritorio o en áreas señalizadas como seguras, evitando siempre las ventanas y los objetos que puedan caer.

Adicionalmente, si al momento de presentarse un temblor se encuentra en la vía pública, observe cuidadosamente su entorno y diríjase hacia un área segura. Evite pasar cerca de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, ya que podrían desprenderse trozos de materiales como ladrillos o vidrios.