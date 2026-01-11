Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

A lo largo del puente de Reyes, miles de personas se movilizarán por las principales carreteras del país con el objetivo de disfrutar de los últimos días de descanso. Además, millones retornarán a sus lugares de origen para retomar sus rutinas académicas y profesionales.

La carretera que conecta Bogotá con Villavicencio es una de las más transitadas a nivel nacional. Por tal razón, las autoridades del país anunciaron una serie de medidas para el próximo lunes festivo.

“El lunes 12 de enero de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará el reversible Villavicencio-Bogotá, con cierre a la 1:00 p. m. en el Uval, para habilitar la vía en un solo sentido desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.”, destacó Coviandina.

De manera adicional, se aplicará la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá ese lunes festivo, de la siguiente manera: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. el ingreso será únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Boletín de prensa: Su destino comienza con la prevención: revise su vehículo antes de recorrer el corredor Bogotá–Villavicencio.



¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad! pic.twitter.com/rGq7QILPsr — Coviandina (@CoviandinaSAS) January 9, 2026

Junto a esto, se anunció que el concesionario suspenderá, en primera instancia, cualquier obra o intervención técnica que pueda afectar la movilidad. De igual manera, se reforzará el personal en las estaciones de peaje, las unidades de inspección vial, los carrotalleres, las ambulancias, las grúas y los equipos de rescate y atención de accidentes.

“Esté atento a las indicaciones de las autoridades de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina; respete las normas de tránsito, no exceda los límites de velocidad y mantenga una distancia de seguridad mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos. Cada decisión responsable en la vía hace la diferencia para quienes lo esperan”, complementaron los encargados de la carretera.

Restricciones de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas

Sábado 10/01/2026: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., en ambos sentidos.

Domingo 11/01/2026: no aplica para ninguno de los dos sentidos.

Lunes 12/01/2026: de 9:00 a. m. a 11:00 p. m., en ambos sentidos.

A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Corredores donde aplicará la medida de pico y placa regional

Autopista Norte : desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.

: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur. Autopista Sur : desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13) : desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente a oriente.

: desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente a oriente. Calle 80 : desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente a oriente.

: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima : desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur. Avenida Boyacá - vía al Llano : desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. Vía Suba - Cota : desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur. Vía a La Calera : desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente a occidente.

: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente a occidente.