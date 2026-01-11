Nación

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Las autoridades vigilarán el desplazamiento de miles de personas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de enero de 2026, 4:20 p. m.
Coviandina anunció las medidas para el lunes 12 de enero
Coviandina anunció las medidas para el lunes 12 de enero Foto: Coviandina

A lo largo del puente de Reyes, miles de personas se movilizarán por las principales carreteras del país con el objetivo de disfrutar de los últimos días de descanso. Además, millones retornarán a sus lugares de origen para retomar sus rutinas académicas y profesionales.

🔴 En vivo | Movilidad en Bogotá este sábado, 10 de enero: cierre total de la NQS sentido sur-norte por accidente vial que dejó un fallecido

La carretera que conecta Bogotá con Villavicencio es una de las más transitadas a nivel nacional. Por tal razón, las autoridades del país anunciaron una serie de medidas para el próximo lunes festivo.

“El lunes 12 de enero de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará el reversible Villavicencio-Bogotá, con cierre a la 1:00 p. m. en el Uval, para habilitar la vía en un solo sentido desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.”, destacó Coviandina.

De manera adicional, se aplicará la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá ese lunes festivo, de la siguiente manera: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. el ingreso será únicamente para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Bogotá

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

Nación

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Arte

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Bogotá

Concejal Marco Acosta cuestiona aumento de la tarifa de TransMilenio y señala incumplimientos del Gobierno: “No hay una discusión técnica, sino política”

Bogotá

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Bogotá

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Bogotá

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Bogotá

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Finanzas

Bogotá: hay más de 84 mil vacantes activas esta semana, así puede postularse

Finanzas

Bogotá abre oportunidades laborales para personas sin experiencia

Junto a esto, se anunció que el concesionario suspenderá, en primera instancia, cualquier obra o intervención técnica que pueda afectar la movilidad. De igual manera, se reforzará el personal en las estaciones de peaje, las unidades de inspección vial, los carrotalleres, las ambulancias, las grúas y los equipos de rescate y atención de accidentes.

“Esté atento a las indicaciones de las autoridades de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina; respete las normas de tránsito, no exceda los límites de velocidad y mantenga una distancia de seguridad mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos. Cada decisión responsable en la vía hace la diferencia para quienes lo esperan”, complementaron los encargados de la carretera.

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla

Restricciones de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas

  • Sábado 10/01/2026: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., en ambos sentidos.
  • Domingo 11/01/2026: no aplica para ninguno de los dos sentidos.
  • Lunes 12/01/2026: de 9:00 a. m. a 11:00 p. m., en ambos sentidos.
El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Corredores donde aplicará la medida de pico y placa regional

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
  • Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente a oriente.
  • Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente a oriente.
  • Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.
  • Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.
  • Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.
  • Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente a occidente.
  • Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente a occidente.

Más de Bogotá

Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, capturado en Bogotá por millonario robo a joyería en Palm Beach, Estados Unidos.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

El meteorólogo se pronunció en X sobre las lluvias en Bogotá

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Planes en Bogotá: se acerca la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2024, un evento gratuito con más de 30 artistas en escena

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Concejal de Bogotá Marco Acosta sobre el aumento del pasaje de TransMilenio

Concejal Marco Acosta cuestiona aumento de la tarifa de TransMilenio y señala incumplimientos del Gobierno: “No hay una discusión técnica, sino política”

Estas son algunas de las mujeres que posteriormente fueron dejadas en libertad.

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Los hechos sucedieron el 7 de enero de 2026.

Testigo contó detalles del violento fleteo a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Lo chalequearon y atracaron con revólver en mano”

Noticias Destacadas