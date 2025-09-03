Terror en la carretera: ELN quema tres camiones en la vía Quibdó-Pereira; esto se sabe

Los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen generando terror en las vías de Colombia. Este miércoles, 3 de septiembre, se conoció que tres camiones de carga fueron incinerados en la vía que de Quibdó conduce a Pereira.

De acuerdo con información recopilada por SEMANA, todo ocurrió en el sector conocido como Peñas del Olvido, cuando aparecieron los ilegales con armas largas, hicieron bajar a los conductores y les prendieron fuego a estos vehículos.

Asimismo, los responsables de este hecho de terror pertenecen al frente de guerra Cacique Calarcá, que delinque en esta zona en la que cobra extorsiones e impone sus propias reglas.

Desde el Ejército Nacional desplegaron tropas hacia la zona para adelantar el acompañamiento necesario a los transportadores y a las comunidades que han quedado en medio de estos actos ilegales.

Entre tanto, Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del Chocó, se pronunció por medio de su cuenta en X, rechazando lo hecho este miércoles por el ELN.

“En uno de los camiones incinerados se transportaban insumos médicos para el Hospital San Francisco de Asís. Se trata del único hospital de segundo nivel del departamento, que recibe todas las referencias de mediana complejidad del territorio”, denunció.

Al mismo tiempo, señaló: “La afectación es a la seguridad misma, pero también a los derechos de quienes transitan y los insumos para los servicios públicos y la productividad. En el marco de la semana por el respeto a la misión médica, vemos cómo el conflicto sigue golpeando los derechos más fundamentales de la ciudadanía”.

La situación de orden público en la zona sigue siendo compleja pese a las operaciones militares que adelantan contra los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país.