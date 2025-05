Chocó, bajo fuego: secuestros, quema de buses, desplazamientos y paros armados tienen en jaque al departamento. ¿Dónde está el Gobierno Petro?

El Chocó no tiene paz. Nunca la ha tenido, pero los últimos días la violencia se ha recrudecido a tal punto que los pobladores comparan esta situación con la peor época del conflicto armado, a principios de la década del 2000, cuando en las carreteras de ese departamento quemaban buses, secuestraban en las denominadas ‘pescas milagrosas’, había paros armados, enfrentamientos y constreñimiento de la comunidad.

No obstante, en la actualidad hay un factor diferencial: la espiral violenta no solo está en la ruralidad –como ocurría hace 25 años–, sino que ha permeado los municipios, y la maldad se apoderó de ciudades como Quibdó e Istmina.

En terminales de transporte, como Cali y Medellín, solo están saliendo dos rutas diarias. La otra opción para los viajeros es movilizarse en sus autos particulares, pero no hay garantía suficiente de que puedan llegar a sus casas.

El ELN decretó paro armado de tres días en toda la subregión de Baudó, lo que implica que la población no se puede movilizar en ese periodo ni tampoco recibir ayudas humanitarias. La Gobernación condenó este hecho. | Foto: afp

“Arnold Rincón es la autoridad ambiental del departamento del Chocó. De ninguna manera la nación puede permitir que se soslaye a la institucionalidad y a la gobernanza, que sostienen el servicio público y la democracia. Estamos ante una frontera muy peligrosa en la que no pueden salirse con la suya los violentos”, enfatizó la gobernadora Córdoba.

¿Quiénes están detrás?

Las alianzas no se han hecho esperar. El ELN está con las disidencias de Márquez, mientras que el Clan del Golfo firmó un pacto de no agresión con los hombres de Iván Mordisco. Los principales objetivos son las zonas de frontera con Panamá, aunque el dominio criminal de Quibdó también ha entrado en juego.

“Aquí se le cobra hasta al vendedor ambulante; por ejemplo, si usted va a arreglar su casa, primero debe pagarle al jefe de la pandilla del barrio. Ellos mandan recados con muchachitos y, si usted no paga, le hacen disparos a la casa primero, luego tiran a matar”, señala un líder social de Quibdó.

No queda nada

Allí no hay multinacionales ni empresas grandes de producción. Todas fueron obligadas a cerrar por las altas sumas exigidas por los extorsionistas. Dicha situación ha ocasionado que Quibdó en los últimos diez años tenga la tasa de desempleo más alta de Colombia.

En la ruralidad, la situación no es muy diferente: todos los pobladores deben pagar y obedecer. Por ejemplo, mientras se escribía este reportaje, el ELN decretó tres días de paro armado en la subregión del Baudó, donde en estos momentos hay fuertes combates entre esas estructuras criminales.

Los paros armados en Chocó implican que la población no puede salir de sus casas por ningún motivo, ni para abastecerse de medicamentos o comida. El comercio debe estar cerrado y ningún vehículo puede movilizarse por esas vías.

“Esta situación no la vivíamos como desde 2010. La gente ya no está acostumbrada a viajar y ver retenes donde te bajan y queman el bus. Eso, pensábamos, era parte de un pasado que no queríamos vivir más, pero desafortunadamente aquí estamos de nuevo en la misma situación. Da dolor y tristeza, porque sentimos que estamos solos, que el país está en otras discusiones, pero en ninguna de esas está lo que pasa en Chocó”, subrayó Francisco Mena, líder social de ese departamento.