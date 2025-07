La otra versión del operativo militar por el que el ELN anunció paro armado en Chocó: comunidad hace graves denuncias

Ante la grave amenaza de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que la población de Chocó no se mueva por ríos o carreteras desde las 12 de la noche de este viernes 25 de julio —durante 48 horas— como respuesta a unas supuestas irregularidades en un operativo militar en zona rural del municipio de Lloró, SEMANA consultó con fuentes en el territorio y con el Ejército Nacional para conocer qué sucedió realmente en esa zona del río Atrato el domingo 20 de julio.

Lo primero que encontró es un comunicado de la Personería de Lloró, del 20 de julio, en el que se anunciaba la activación del “mecanismo de búsqueda urgente en caso de personas desaparecidas en el territorio”.

Esto para alertar sobre la desaparición de Ciro Cunampia, Víctor Tapias (Hijo) y Leider oriundos de la comunidad de Chirriquí, un poblado ribereño ubicado a 90 minutos en lancha aguas arriba del río Atrato, yendo hacia Quibdó.

“Estas personas son civiles, se dedican a la agricultura, la pesca y la caza de animales en el territorio. Ellos salieron a sus quehaceres normales de caza de animales desde tempranas horas del día 20 de julio, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero”, decía en la tarde del domingo a través de Facebook la Personería.

Por eso, este miércoles, tras el anuncio del paro armado del ELN, SEMANA buscó al personero Yohan Yessy Machado Rodríguez, quien relató a través de una llamada telefónica sobre graves denuncias que recogió en la zona por parte de los pobladores que incluyen supuestas retenciones ilegales, casos de irrupciones en viviendas sin órdenes judiciales, robos y hasta un caso de tortura.

SEMANA: Personero, ¿qué pasó el domingo 20 de julio en Lloró?

Yohan Yessy Machado Rodríguez: El 20 de julio el Ejército hizo un operativo en la vereda Chirriquí y las tropas empezaron a capturar a varios pobladores de la comunidad; venían subiendo unos docentes en unos botes, arrimaron a esa comunidad, el Ejército los captura, los retiene más de 15 horas, eran 10 indígenas y cinco afro.

A los diez indígenas los liberaron cuando hicimos la verificación de sus derechos, nos acompañó la Defensoría del Pueblo y la administración municipal; nunca les manifestaron por qué estaban capturados, nunca le mostraron una orden judicial a ninguno de los capturados, los desplazaron desde Chirriquí hasta Quibdó, los mantuvieron en el batallón retenidos aproximadamente 36 horas. Ya pudieron volver al territorio los cuatro capturados, los diez indígenas también, porque son docentes de una comunidad más arriba de la comunidad afro de Chirriquí.

Según el personero de Lloró, diez docentes indígenas fueron detenidos sin orden judicial y posteriormente liberados. | Foto: Personería de Lloró.

SEMANA: ¿Qué pasó con la otra persona?

Y.Y.M.R: Es un muchacho Neyder Oregón, los familiares ya fueron al batallón, desconocemos los motivos de por qué está capturado, no sabemos si presuntamente por vínculos con el grupo ilegal. Inclusive, el Ejército ni a la Defensoría del Pueblo ni a nosotros nos brindó información sobre los capturados, solo supimos cuando los liberaron.

SEMANA: ¿Qué piensa de esta situación?

Y.Y.M.R: Como Personería no nos oponemos a los operativos, lo que buscamos es que no se violen los derechos fundamentales a los menores de edad, a los pobladores que no tengan nada que ver con el conflicto, nuestra preocupación va más encaminada a salvaguardar el respeto de los derechos de la comunidad como el respeto al procedimiento que haga el Ejército.

SEMANA: ¿Cree que hubo violación a los derechos humanos?

Y.Y.M.R: De acuerdo a las quejas que interpusieron en la Personería después del retorno de los capturados, claramente hay una violación de derechos humanos, violación a la libertad, hubo amenazas, uno tiene un golpe en la cabeza, a uno casi le fracturan la pierna, hay imágenes de eso, la Personería las tiene en recaudo. Las quejas se recepcionaron y la Defensoría del Pueblo conoce sobre eso. Tenemos las quejas y las vamos a elevar al Ministerio Público a nivel nacional.

SEMANA: ¿Quién estaba al frente de esta operación?

Y.Y.M.R: Desconocemos quién es el comandante de la operación, el Ejercito hace sus operaciones de manera sigilosa, sin dar información, cuando llegamos al territorio vimos bastantes militares, pero nunca se nos presentó alguien. Se nos presentó alguien, pero no sabemos si era soldado profesional porque no tenía la vestimenta que los identifica, había uno que no tenía el apellido, otro cargaba una m60, tenía la cara tapada, era un hombre grande, de tez negra, había mucho hermetismo.

SEMANA: ¿Conoce usted otras situaciones como estas?

Y.Y.M.R: Desde que estoy como personero ha habido hechos que involucran a los grupos ilegales en el territorio como Clan del Golfo, como ELN, pero procedimientos de operativos, primera vez que suceden este tipo de cosas y que posiblemente tanto la comunidad de Chirriquí como la comunidad aledaña de Currupá se desplacen por miedo, porque todavía hay militares en la zona, ellos tienen mucho miedo porque su actuar puso en peligro la vida de algunos pobladores.

SEMANA: ¿Cómo establece usted que sí hubo un robo?

Y.Y.M.R: En la comunidad hay varias personas que quedaron de traer para elevar un oficio, las facturas de los equipos que se llevaron, de los celulares, de lo que se llevaron, para presentárselas al Ejército.

SEMANA: Usted mencionó una denuncia muy grave, un caso de tortura…

Y.Y.M.R: A un muchacho que se llama Eliécer Bejarano Guevara, lo torturaron, lo metieron en un balde de agua, le patearon la cara, aquí tengo las imágenes, tiene la cara hinchada y le pusieron un esparadrapo. Esta denunciado como un caso de tortura.

En Lloró, Chocó, denuncian un caso de tortura en un operativo militar. | Foto: Emisora Lloró Stéreo.

Habla la alcaldesa de Lloró

Luego de hablar con el personero municipal, SEMANA dialogó por teléfono con la alcaldesa Luz Stella Serna Moreno sobre las graves denuncias reportadas al funcionario por los pobladores.

SEMANA: ¿Qué pasó en Lloró?

L.S.S.M.: El día 20 de julio fue el operativo que hizo el Ejército en la comunidad de Chirruiquí, en el río Atrato, manifiestan los habitantes lo que se ha venido escuchando en diferentes medios y redes sociales, donde manifiestan que fueron objeto de atropellos por parte del Ejército.

Producto de ese operativo, el Ejército detuvo a seis personas, ayer (martes) dejaron en libertad a cuatro.

Esa población de Chirriquí está acá en la Alcaldía solicitando ayuda para regresar a la comunidad.

SEMANA: ¿Bajo qué argumento los detuvieron?

L.S.S.M.: Ellos (Ejército) argumentan que están colaborando con los grupos al margen de la ley, los consiguieron ahí en la comunidad y, pues, los detuvieron.

SEMANA: La comunidad denunció también un robo…

L.S.S.M.: Sí, que 25 millones de pesos y unos utensilios, oro…

SEMANA: ¿Ha encontrado irregularidades, ha hablado con el Ejército?

L.S.S.M.: En estos casos donde hay orden público ni siquiera al alcalde le comentan la situación real de lo que está sucediendo, como alcaldesa pido la agilidad en las investigaciones por parte de los organismos competentes para determinar la culpabilidad o no de las personas detenidas el 20 de julio.

SEMANA: La gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí anunció un comité de seguridad, ¿ha hablado con ella?

L.S.S.M.: A la gobernadora la llamé para ver si podíamos hacer un consejo de seguridad ampliado, me mandaron un link, pero la señal está maluca y no pude participar.

SEMANA: ¿Conoce sobre la denuncia de un caso de tortura?

L.S.S.M.: Eso lo están manifestando, pero en estas cuestiones donde hay diferentes grupos, pues uno espera las investigaciones de las autoridades competentes. Ayer que estuve en el batallón, porque la situación no fue en la cabecera municipal, vi una persona que tiene una herida en la frente, tiene una sutura, me imagino que fue a raíz de eso.

El 19 de julio, antes del operativo, también se presentó una situación, debido a ello se desplazó una comunidad de Tocolloró, que queda cerca de la cabecera municipal, se enfrentaron dos afros con dos indígenas, uno de los afros quedó fallecida.

Estamos hablando de 30 familias (90 personas) de la comunidad de Canchidó, contigua a Tocolloró, y 90 familias indígenas, para un total de 265 personas desplazadas por hechos de orden público.

Están en un albergue, en un muelle fluvial.

El Ejército Nacional también dio su versión

SEMANA también habló, vía telefónica, con el brigadier general William Fernando Caicedo Benavídez, comandante de la XV Brigada con sede en el Chocó para conocer, más allá del comunicado enviado a los medios, su versión sobre lo sucedido.

SEMANA: ¿General, qué pasó el 20 de julio en Lloró?

General Caicedo: Bueno, básicamente el día domingo 20 de julio se realizó una operación militar en horas de la tarde en el municipio de Lloró, aquí en el departamento del Chocó, específicamente en el sector de la comunidad afro de Chirriquí. Esta comunidad está ubicada a orillas del río Atrato, en el Alto Atrato.

Esta operación militar la íbamos a realizar desde hace aproximadamente dos meses, pero no la hicimos porque podíamos arriesgar la vida del ingeniero Arnold Rincón. Teníamos información de que posiblemente se encontraba en esa área campamentaria del ELN, perteneciente al frente Manuel Hernández ‘El Boche’. También teníamos ubicados otros tres puntos, pero cuando puntualizamos las ubicaciones de aproximadamente 30 bandidos del cartel ELN sobre este punto, decidimos realizar la operación.

Se llega mediante un desembarco de tropas, de aproximadamente 120 hombres, quienes ingresaron rodeando el área campamentaria. Al comienzo de la operación sufrimos una afectación: uno de nuestros soldados cae en una mina, la pisa, tenía afectada su pierna derecha. El joven se encontraba en Medellín y hoy (miércoles) fue trasladado al Hospital Militar en Bogotá. Lamentablemente, tuvo que ser sometido a una cirugía de amputación del pie derecho. Ya ha iniciado su proceso de recuperación.

Cuando la tropa ingresó al área campamentaria, ubicó una estructura de entables aproximadamente para 30 o 35 personas y las tropas que ingresan al caserío, a la comunidad afro, encuentran unas personas. Se les pide su documento de identidad, y esto lo aprovechan dos miembros del ELN, la mayoría sale huyendo, por tres sectores, pero hay dos de ellos que se le entregan en dos sitios distintos a la tropa, uno muy cerca al área campamentaria y otro sobre el caserío, el pueblito, se entregan, manifiestan querer acogerse al programa del Ministerio de Defensa para la desmovilización voluntaria, a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.

Este programa da algunas prebendas, ellos se acogen a ese proceso y nos cuentan una información, nos corroboran una información que ya teníamos, y nos dicen que allí había aproximadamente 29 o 30 personas, entre ellas Doralis Sánchez Dávila, alias Kenia o Paola, cabecilla de finanzas e integrante del Estado Mayor Regional del ELN en el Chocó. Ella está por encima de todos los frentes. También estaba su pareja sentimental, alias Cristian, y César Chalarca Delgado, alias Norbey O Doki.

Esta persona, César, llegó desde Venezuela hace aproximadamente dos meses tras realizar un curso de manejo de drones. En esa área campamentaria tenía una implementación de una escuela de cursantes de jóvenes que había recogido de todos los frentes para capacitar en el uso de drones. Este muchacho además es explosivista y fue quien colocó las minas en el área campamentaria con la que lamentablemente el soldado Osorio pierde el pie.

César Chalarca Delgado pensaba realizar ese proceso de cursantes con el fin de que el ELN del Chocó comenzara a tomar la capacidad que tienen las estructuras armadas como los GAO en el Cauca o el Catatumbo. Lógicamente, esto, si se llega a dar, se imagina las afectaciones que puede provocar en la fuerza pública, tanto Ejército como Policía.

SEMANA: ¿General, recibió algunas denuncias de irregularidades en el procedimiento?

G.C.: No. Las únicas denuncias provienen de redes sociales del Frente Manuel Hernández ‘El Boche’, del cartel ELN. ¿Qué sucede? Cuando llegan allí las tropas, a las personas que tienen cédula, ingresamos con seis policías de la Sijín, con órdenes de allanamiento de la Fiscalía, de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, que está ubicada en Pereira, y comienzan a realizar el proceso de individualización, o sea mirar cada persona, preguntarle si tiene cédula, corroborar si su identidad al confrontarla con la cédula es real.

Si se determina que no tienen problemas, se dejan sin ningún inconveniente, que continúen su tránsito.

De aquellas personas que no tenían su cédula, que comprobara que son ciudadanos colombianos, se sacan dos personas, indígenas, en helicóptero, los dos desmovilizados, o sea cuatro, y cuatro personas más, o sea ocho; se traen a Quibdó, aquí la policía materializa por medio de la Registraduría su comprobación de identidad, luego de que se corrobora su identidad los dos indígenas se devuelven en un helicóptero y se colocan en la comunidad de Chirriquí; se toma contacto con la alcaldesa de Lloró —ya no teníamos ingreso nuevamente con un helicóptero—, ella viene a la unidad militar, se le entregan cuatro personas que logran identificarse, pero que tienen alguna cercanía, alguna colaboración con el ELN, lógicamente se les dice que quedan vinculadas al proceso, pero que de momento no se realiza ningún procedimiento de orden de captura porque no ameritaba, pero sí quedan ligadas al proceso jurídico de la Fiscalía General de la Nación.

SEMANA: Denuncia el personero que fueron detenidos diez maestros indígenas…

G.C.: Por el río no paramos a nadie porque no teníamos cómo corroborar algún tipo de identificación en río, lo hicimos netamente en el caserío, en el área campamentaria.

Allí se logra también ubicar una gran cantidad de material armamento, intendencia y los cuatro drones y una estructura, una emisora, que tenía la guerrilla allí con tres amplificadores: uno de 4.000 vatios y dos de 2.000 y una cantidad de propaganda alusiva al ELN y a sus cabecillas, pero también varias cartillas escritas por Antonio García, el actual cabecilla del ELN. En ellas se narran los orígenes del grupo guerrillero, desde la época de Fabio Vásquez Castaño hasta la fecha.

SEMANA: General, denuncian también que había militares encapuchados para no ser identificados…

G.C.: ¿Qué sucede? Que ellos no llevan la guerrera, estamos en clima caliente, Chocó es un clima caliente, ellos no llevan la guerrera, que es muy gruesa, ellos llevan una especie de camisa que es camuflada, con el mismo color del camuflado que tenemos nosotros pero que es más delgada y, usualmente, allí no hay insignias. Creo que los confundieron por esa parte.

Los soldados de los Gaula y de las unidades especiales utilizan debajo de casco, se sabe que es Ejército, y debajo de los cascos, porque pueden utilizar para evitar que los mosquitos los piquen, una especie de balaca táctica, de color negro o camuflada, pero no es que se cubran el rostro.

SEMANA: ¿Y en medio de la operación se reportó el hurto de alguna suma de dinero?

G.C.: No. Esa es otra parte de la narrativa perversa del ELN. Si ustedes revisan los cinco enlaces o canales que manejan en sus redes sociales, tanto en Facebook como en X, siempre que se afecta a los frentes como Manuel Hernández ‘El Boche’ o Ernesto Che Guevara, salen inmediatamente a los medios de comunicación; quien sale siempre es alias Gerson, quien aparece en los videos, lo aprovechan ellos generando el constreñimiento armado. No creí que fuera a tener tal impacto la operación militar, pero cuando nos dimos cuenta, que casi logramos la captura de alias Paola, pues tocamos fibras sensibles de las estructuras del ELN.

SEMANA: ¿Qué mensaje se le da a la comunidad de esta zona que, según han manifestado las autoridades locales, teme por su seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales?

G.C.: Precisamente, hoy hablamos con la señora gobernadora (Nubia Carolina Córdoba Curí) y pedimos que se realizara un Consejo de Seguridad Departamental Extraordinario. Participaron todas las autoridades, felicitaron a la Policía, fue una operación coordinada y conjunta, participó la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Policía Nacional y Fiscalía, por medio de su Dirección Especializada contra bandas criminales.

Allí avalaron todo lo que se había realizado, demostrando que claramente se realizó con orden judicial y la misma Policía judicial ingresó allí a realizarlos porque nosotros no cubrimos esa función.