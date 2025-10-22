Suscribirse

Nación

Terror en Tolima: padre e hijo fueron amarrados y torturados en una finca; murieron en el hospital y ya hay hipótesis

Las dos víctimas ya fueron identificadas, y un hombre fue capturado por presuntamente participar en el crimen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
22 de octubre de 2025, 2:52 p. m.
Estos son los dos hombres que fueron asesinados al interior de la finca en Tolima.
Estos son los dos hombres que fueron asesinados al interior de la finca en Tolima. | Foto: API

Hay conmoción en el municipio de Prado, en el departamento de Tolima, por el asesinato de un padre y su hijo al interior de una finca. La escena que encontraron las autoridades fue de terror: las dos personas estaban amarradas y torturadas.

Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26. Ambos eran muy conocidos en la región, ya que contaban con varios vínculos allí.

La mujer fue encontrada con cerca de 14 heridas con arma blanca. Imagen de referencia
El caso está siendo investigado por las autoridades. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía del Tolima, entregó algunos detalles de lo que hallaron al interior del sitio.

“En una cabaña, ubicada en la vereda Isla del Sol, sector de la represa Prado, en jurisdicción del municipio de Prado, se registró un lamentable hecho en el que resultan lesionados, con armas cortopunzantes, dos personas de sexo masculino”, indicó.

Contexto: Así dieron con el adulto mayor que había asesinado con 30 puñaladas a mujer en Santander; fueron siete meses de búsqueda

De acuerdo con el reporte oficial, los dos hombres estaban amarrados y aparentemente fueron torturados durante algunas horas. Posteriormente, los delincuentes intentaron asesinarlos.

Sin embargo, en el momento en el que llegaron los uniformados, las víctimas se encontraban con signos vitales, por lo que rápidamente fueron llevados hasta el hospital San Vicente de Paúl de Prado, donde perdieron la vida pese al esfuerzo de los médicos.

El hombre le propinó 171 puñaladas a su pareja.
Un hombre fue capturado gracias a la rápida reacción de la Policía. | Foto: Getty Images

Las autoridades ya adelantaron las primeras pesquisas y tienen una hipótesis acerca del doble homicidio: al parecer, los delincuentes ingresaron en la noche a la vivienda para robar dinero y objetos de valor.

Gracias a la rápida reacción, se logró la captura de un hombre que presuntamente estaría involucrado en lo ocurrido en esta finca del Tolima.

Contexto: Así fue asesinado señalado cabecilla de la banda Los Rolex, dedicada al hurto de lujosos relojes en Medellín

“De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad logra que se materialice la captura en flagrancia de un hombre, así como la recuperación de una lancha, la cual, al parecer, habría sido hurtada en el hecho”, dijo el alto oficial.

Un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y ya se encuentra investigando lo ocurrido para esclarecer los motivos por los que se perpetró el crimen.

Al mismo tiempo, los habitantes de Prado se encuentran consternados y han hecho un llamado a las autoridades para que exista una mayor presencia de la Fuerza Pública, ya que los hechos de violencia habrían aumentado en las últimas semanas, lo que está generando temor en esta zona del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exfuncionario de Gustavo Petro se baja de la carrera por la Presidencia: “Me voy coherente”

2. Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

3. Fuertes lluvias por tormenta tropical Melissa: estas regiones de Colombia podrían verse afectadas

4. “Todavía tiene mentalidad de guerrillero”: exmilitar de EE. UU. lanza predicción sobre futuro de Gustavo Petro tras mostrar apoyo a Maduro

5. Mamá de Sofía Delgado estalló tras nueva declaración de Brayan Campo, asesino de su hija: le hizo una petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TolimaViolencia en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.