Terror en Tolima: padre e hijo fueron amarrados y torturados en una finca; murieron en el hospital y ya hay hipótesis

Hay conmoción en el municipio de Prado, en el departamento de Tolima, por el asesinato de un padre y su hijo al interior de una finca. La escena que encontraron las autoridades fue de terror: las dos personas estaban amarradas y torturadas.

Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26. Ambos eran muy conocidos en la región, ya que contaban con varios vínculos allí.

El caso está siendo investigado por las autoridades. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía del Tolima, entregó algunos detalles de lo que hallaron al interior del sitio.

“En una cabaña, ubicada en la vereda Isla del Sol, sector de la represa Prado, en jurisdicción del municipio de Prado, se registró un lamentable hecho en el que resultan lesionados, con armas cortopunzantes, dos personas de sexo masculino”, indicó.

De acuerdo con el reporte oficial, los dos hombres estaban amarrados y aparentemente fueron torturados durante algunas horas. Posteriormente, los delincuentes intentaron asesinarlos.

Sin embargo, en el momento en el que llegaron los uniformados, las víctimas se encontraban con signos vitales, por lo que rápidamente fueron llevados hasta el hospital San Vicente de Paúl de Prado, donde perdieron la vida pese al esfuerzo de los médicos.

Un hombre fue capturado gracias a la rápida reacción de la Policía. | Foto: Getty Images

Las autoridades ya adelantaron las primeras pesquisas y tienen una hipótesis acerca del doble homicidio: al parecer, los delincuentes ingresaron en la noche a la vivienda para robar dinero y objetos de valor.

Gracias a la rápida reacción, se logró la captura de un hombre que presuntamente estaría involucrado en lo ocurrido en esta finca del Tolima.

“De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad logra que se materialice la captura en flagrancia de un hombre, así como la recuperación de una lancha, la cual, al parecer, habría sido hurtada en el hecho”, dijo el alto oficial.

Un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y ya se encuentra investigando lo ocurrido para esclarecer los motivos por los que se perpetró el crimen.