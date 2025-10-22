Así fue asesinado señalado cabecilla de la banda Los Rolex, dedicada al hurto de lujosos relojes en Medellín

A tiros fue asesinado cuando el reloj se acercaba a las 10 p.m. del domingo, 19 de octubre, un joven de 23 años, identificado como Alexis Quintero Restrepo.

Se trata de alias El Cabezón, quien según las autoridades habría estado al frente de la peligrosa banda Los Rolex, una estructura delincuencial organizada, dedicada al hurto de lujosos relojes en Medellín.

La banda quedó sin líderes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Según las autoridades, El Cabezón fue baleado en la calle 71A con la carrera 47 del barrio Aranjuez, en la comuna 4, nororiente de Medellín.

Versiones recogidas por medios como El Colombiano aseguran que el señalado cabecilla de Los Rolex llegó en un automóvil a un mercado en esa zona de la ciudad a comprar alimentos para irse con su novia a su casa, cuando fue baleado por dos desconocidos que arribaron en una moto KTM Duke 200.

Los testimonios entregados a las autoridades aseguran que uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego y disparó por la ventanilla del conductor del automóvil en repetidas ocasiones, alcanzando con las balas al Cabezón en el tórax, abdomen y la espalda.

El joven de 23 años murió en el lugar, mientras que su pareja y el vendedor que los atendía salieron ilesos, indicó El Colombiano.

Tras lo sucedido, los pistoleros huyeron del lugar, pero las autoridades ya rastrean en cámaras de seguridad para establecer si quedaron registrados en imágenes.

Según El Colombiano, El cabezón había asumido el control de Los Rolex tras el asesinato de su jefe, alias Mono Rolex, asesinado el 11 de agosto.

Juan Pablo Estrada Builes, como era su verdadero nombre, conducía un vehículo Nissan March por la carrera 41 con calle 71 del barrio Manrique, cuando dos sicarios en moto lo interceptaron y le dispararon varias veces en la cabeza, el pecho y los brazos.

Gravemente herido, perdió el control del carro y chocó contra la parte trasera de un taxi que se encontraba detenido.

El crimen es similar a la modalidad en la que fue asesinado El Cabezón el pasado domingo.

Aunque se presentaba como comerciante de ropa, Mono Rolex era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de Los Rolex. Su nombre apareció en expedientes judiciales desde 2016 y fue capturado en febrero de 2019 durante un operativo en el barrio Campo Valdés, acusado de participar en millonarios robos.