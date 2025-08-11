Acribillan en Medellín a ‘Mono Rolex’, histórico integrante de la banda que robaba relojes de lujo

La tarde del domingo se tiñó de sangre en el barrio Manrique Central, al nororiente de Medellín, tras el asesinato de Juan Pablo Estrada Builes, alias Mono Rolex, uno de los miembros más reconocidos de la temida banda Los Rolex, dedicada al hurto de relojes y joyas de alta gama en zonas exclusivas de la ciudad.

Estrada, de 27 años, conducía un vehículo Nissan March por la carrera 41 con calle 71 cuando dos sicarios en moto lo interceptaron y le dispararon varias veces en la cabeza, el pecho y los brazos. Gravemente herido, perdió el control del carro y chocó contra la parte trasera de un taxi que se encontraba detenido.

Policías de la Metropolitana llegaron rápidamente al lugar y lograron sacarlo del vehículo mientras agonizaba. Fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Falleció minutos después en la sala de urgencias.

Un viejo conocido de las autoridades

Aunque se presentaba como comerciante de ropa, Mono Rolex era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de Los Rolex. Su nombre apareció en expedientes judiciales desde 2016 y fue capturado en febrero de 2019 durante un operativo en el barrio Campo Valdés, acusado de participar en millonarios robos.

Uno de los más recordados ocurrió el 22 de julio de 2018, cuando una pareja fue despojada de un reloj y una pulsera avaluados en 59 millones de pesos de la época (unos 87 millones actuales). Un mes después, las autoridades detuvieron a tres implicados, incluyendo a Estrada Builes, gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad en restaurantes y centros comerciales.

En esos procedimientos, la Policía recuperó joyas y relojes de alta gama, así como celulares de alto valor, hurtados principalmente en sectores como El Poblado, Laureles, La Candelaria y Belén.

En 2019, Estrada cumplía el rol de “marcador” dentro de la estructura: identificaba a las potenciales víctimas para que otros miembros cometieran el robo. Investigadores no descartan que, en los últimos años, hubiera escalado posiciones dentro de la organización.

Antecedentes y el sello de la banda

Los registros judiciales muestran un historial delictivo que incluye hurto calificado y agravado (2016, 2018, 2024 y 2025), lesiones personales (2018 y 2020), fuga de presos (2021 y 2022) y otros cargos.

Los Rolex se ganaron su nombre por su predilección por relojes de lujo como Rolex, Cartier, TAG Heuer, Hublot o Audemars Piguet, piezas que pueden costar desde 10 millones de pesos en el mercado colombiano.