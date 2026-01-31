Tiroteo en Riohacha: autoridades confirman tres muertos y un herido

Por medio de un reporte oficial, las autoridades de Riohacha confirman una nueva masacre ocurrida en la tarde del sábado 31 de enero de 2026. En el primer caso, se señala que se recibe el reporte sobre el ingreso a los servicios médicos de la zona de una persona lesionada con arma de fuego.

Tras labores de verificación, se logra esclarecer que la persona lastimada responde al nombre de Yjoandry José Vargas Álvarez. De manera adicional, las fuerzas del orden reportan que los hechos se presentaron en la invasión del barrio Los Cerezos, a la altura de la calle 44 (zona rural entre la salida a Maicao y Valledupar).

Tiroteo en Riohacha dejó tres personas muertas. Foto: Francisco Calderón

Por el momento, las autoridades y el equipo médico que atiende al ciudadano afectado no han emitido un reporte oficial sobre su salud. Sin embargo, las autoridades hacen presencia en el lugar para el desarrollo de las investigaciones y el contacto con sus seres queridos.

Junto a esto, se destaca que al llegar al lugar de los hechos se encuentra un cuerpo sin signos vitales tendido sobre la vía, correspondiente al menor de edad Luis Eduardo Estrella Valencia.

“Posteriormente, llega a la clínica Renacer una persona lesionada por arma de fuego de nombre José Ángel Barrios (menor de edad), y debido a la gravedad de las heridas, fallece inmediatamente”, señala el comunicado oficial.

Hay que destacar que dos de los fallecidos son dos menores de edad de 15 y 16 años respectivamente. Actualmente se adealantan las labores de investigación en la zona del tiroteo.

Junto a esto se destaca que las autoridades cuentan con el reporte de que minutos después llega a la clínica Anashiwaya 1 persona lesionada por arma de fuego, de nombre Luis Jose Vega Barrios y por la gravedad de las heridas llega sin signos vitales.

Se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades. Foto: Adobe Stock

Las autoridades señalan que se están realizando labores de vecindario, donde indican que 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraban debajo de un árbol.

Por medio de las cámaras de seguridad de la zona y los primeros relatos de las personas que estaban presentes en el lugar del tiroteo, se adelantan las investigaciones por parte de las fuerzas de la ley.