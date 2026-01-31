Nación

Tiroteo en Riohacha: autoridades confirman tres muertos y un herido

Se mantiene vigilancia en la zona por parte de las autoridades.

Manuel Santiago Sánchez González

1 de febrero de 2026, 12:08 a. m.
Autoridades reportan una nueva masacre.
Foto: Semana/Getty.

Por medio de un reporte oficial, las autoridades de Riohacha confirman una nueva masacre ocurrida en la tarde del sábado 31 de enero de 2026. En el primer caso, se señala que se recibe el reporte sobre el ingreso a los servicios médicos de la zona de una persona lesionada con arma de fuego.

Fatal accidente en Bogotá quedó registrado en video: una persona murió

Tras labores de verificación, se logra esclarecer que la persona lastimada responde al nombre de Yjoandry José Vargas Álvarez. De manera adicional, las fuerzas del orden reportan que los hechos se presentaron en la invasión del barrio Los Cerezos, a la altura de la calle 44 (zona rural entre la salida a Maicao y Valledupar).

Funcionarios de la Sijín de la Policía fueron los encargados de recolectar las primeras versiones de lo sucedido, buscando establecer los móviles de este ataque armado, registrado en el área urbana de El Bordo.
Foto: Francisco Calderón

Por el momento, las autoridades y el equipo médico que atiende al ciudadano afectado no han emitido un reporte oficial sobre su salud. Sin embargo, las autoridades hacen presencia en el lugar para el desarrollo de las investigaciones y el contacto con sus seres queridos.

Junto a esto, se destaca que al llegar al lugar de los hechos se encuentra un cuerpo sin signos vitales tendido sobre la vía, correspondiente al menor de edad Luis Eduardo Estrella Valencia.

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Nueva masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados

Masacre en Tolima: asesinan a toda una familia en su vivienda mientras dormía; fue atacada con arma de fuego

“Posteriormente, llega a la clínica Renacer una persona lesionada por arma de fuego de nombre José Ángel Barrios (menor de edad), y debido a la gravedad de las heridas, fallece inmediatamente”, señala el comunicado oficial.

Terror al interior de una panadería en Bogotá: una persona fue asesinada

Hay que destacar que dos de los fallecidos son dos menores de edad de 15 y 16 años respectivamente. Actualmente se adealantan las labores de investigación en la zona del tiroteo.

Junto a esto se destaca que las autoridades cuentan con el reporte de que minutos después llega a la clínica Anashiwaya 1 persona lesionada por arma de fuego, de nombre Luis Jose Vega Barrios y por la gravedad de las heridas llega sin signos vitales.

Foto: Adobe Stock

Las autoridades señalan que se están realizando labores de vecindario, donde indican que 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraban debajo de un árbol.

Por medio de las cámaras de seguridad de la zona y los primeros relatos de las personas que estaban presentes en el lugar del tiroteo, se adelantan las investigaciones por parte de las fuerzas de la ley.

Noticias Destacadas