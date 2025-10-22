Siete departamentos del Caribe colombiano fueron puestos en alerta por las autoridades marítimas y de gestión del riesgo por el avance de la tormenta tropical Melissa, que generaría lluvias en varias zonas de Colombia.

“La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) informó que la tormenta tropical Melissa, ubicada al norte de la península de La Guajira, continúa generando influencia directa sobre el nororiente de Colombia, especialmente en La Guajira y Magdalena, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, informaron desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

12:45 p. m.:

Alistamiento: La Guajira, Magdalena y Cayos del Archipiélago

Las autoridades no descartan “posibles eventos como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas”. Asimismo, recomendaron evaluar la pertinencia de evacuación de personal ubicado en las Islas Cayos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante el incremento significativo de los vientos.

12:30 p. m.:

Los protocolos

Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres activaron el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales. “El Plan Nacional de Respuesta permanece activa Sala de Crisis Nacional. Se sugiere mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación”, explicaron.

12:15 p. m.:

Aviso aeronáutico (UAEAC)

La tormenta tropical Melissa está generando efectos sobre el noreste de la FIR Barranquilla. “Se han observado tormentas inmersas… incrementando la probabilidad de actividad eléctrica, lluvias intensas y ráfagas de viento. Favor consultar SIGMET B1 FIR SKEC para detalles adicionales”, indicaron desde el Ideam en un comunicado.

🌀 Comunicado Especial No. 07 – Tormenta Tropical Melissa Octubre 22 de 2025, 08:00 HLC 🌀

❇️ El Ideam informa que la Tormenta Tropical Melissa se encuentra sobre el centro del mar Caribe, al norte de La Guajira. pic.twitter.com/XSIxvUoPzj — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 22, 2025

12:00 p. m.:

Llamado al sector marítimo

Desde el Ideam y otras autoridades marítimas en Colombia, aseguraron que: “Se invita a la comunidad marítima a estar atentos a los diferentes pronósticos y comunicados… por aumento en las precipitaciones durante su paso por el territorio nacional".

❇️ La Autoridad Marítima Nacional (DIMAR) recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y costeras, debido al aumento en la velocidad del viento y la altura de las olas. pic.twitter.com/KpcSvoI4gl — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 22, 2025

11:30 a. m.:

Situación actual del sistema

A esta hora se presentan vientos con velocidades hasta de 35 nudos (65 km/h) y una altura significativa de la ola superior a los 4.0 metros. Las autoridades han evidenciado un aumento gradual en la organización y convección del sistema.

11:00 a.m.:

¿Dónde está Melissa?

De acuerdo con el más reciente reporte, el fenómeno se encuentra ubicado sobre el centro del mar Caribe, al norte de la península de La Guajira, con vientos sostenidos de hasta 84 km/h y una presión mínima central de 1003 milibares, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 km/h.