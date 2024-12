TransMilenio anunció el cierre de tres estaciones por prevención

"La limpieza intensiva y desinfección de estaciones se sigue llevando a cabo con hipoclorito de sodio y otros productos utilizados en centros hospitalarios para una mayor desinfección de virus y bacterias que puedan encontrarse en las distintas superficies", señaló el sistema.

Las actividades de refuerzo de limpieza se realizarán en el Portal Usme, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m; estación Molinos, 9:30 a.m. a 10:15 a.m; estación Consuelo, de 10:45 a.m. a 11:30 a.m.; estación Socorro, de 12:00 a.m. a 12:45 a.m. y estación Santa Lucía, de 2:00 p.m. a 2:45 p.m.