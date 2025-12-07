La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó el decreto promovido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el que se prohibía el consumo de drogas en espacios públicos.

Esa corporación estudió una demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Alberto Náder Galeano, en la que se analizaba el documento de restricción al consumo de sustancias psicoactivas como una medida de control al orden público de la capital de Antioquia.

El tribunal respaldó los argumentos del demandante, quien advirtió que la propuesta nació de una falta de competencia de la administración municipal y una indebida motivación en la que el alcalde asumió funciones policivas.

En ese sentido, la sentencia consideró que el poder policivo está en manos del Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales. Estas últimas instancias tienen la posibilidad de regular este tipo de decisiones.

“Decreto 44 de 2024 no reguló aspectos distintos al establecimiento de perímetros en el territorio de Medellín en los que se aplicó la restricción del consumo de sustancias psicoactivas conforme a la Ley 1801 de 2016. Además, las medidas correctivas allí establecidas correspondían a las determinadas en el artículo 140”, se lee en la sentencia.

La Alcaldía de Medellín había restringido el consumo de sustancias en las inmediaciones de los establecimientos educativos, en parques y zonas públicas, centros deportivos y recreativos y en todo tipo de lugares donde se realicen eventos públicos a los que asistan niños. El perímetro de la medida abarcaba la extensión de 100 metros cercanos a esos lugares.

El mandatario local había sustentado que la medida de restricción de consumo de drogas en parques y espacios públicos era un mecanismo de protección para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

El Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó la decisión de la Alcaldía de Medellín que restringía el consumo de drogas en espacios públicos. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La sentencia falló al declarar la nulidad “de los artículos 5 y 8 del Decreto 44 del 17 de enero de 2024, expedido por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, «Por medio del cual se establecen las zonas y perímetros en el Distrito de Medellín, tanto en su área rural como urbana, en lugares concurridos por niños, niñas y adolescentes; en los que se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal».