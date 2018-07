Tumban absolución a Rodrigo Escobar Gil por caso Fidupetrol

El alivio le duró poco al exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. En enero, se conoció la decisión de un juez de Bogotá que tomó la decisión de absolverlo por el cargo de tráfico de influencias dentro del escándalo de Fidupetrol. Sin embargo, este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá tomó la determinación de tumbar esta decisión y en cambio condenarlo a cuatro años como el responsable de haber mediado ante sus excolegas para que seleccionaran una tutela de esa empresa petrolera.

Aunque en primera instancia, el juzgado consideró que la Fiscalía no logró demostrar influencia alguna por parte del exmagistrado en el estudio y fallo final de la tutela al interior de la Corte Constitucional a otra conclusión llegó el tribunal, con ponencia del magistrado Fernando Pareja. Además de sentenciarlo, le ordenan pagar 100 salarios mínimos legales.



El tribunal no ordena su detención, teniendo en cuenta que la decisión no está en firme y que Escobar Gil ha comparecido ante la justicia. La sentencia tendrá que ser revisada en casación por la Corte Suprema de Justicia.



Escobar Gil había terminado involucrado en ese episodio especialmente por la celebración de un almuerzo en el restaurante La Table de Michel en la zona G. A él también asistieron los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González. Según se dijo cuando estalló el escándalo de Fidupetrol en ese almuerzo se habría hablado de la tutela con la que la empresa pretendía evadir una millonaria indemnización.

En el proceso, Mauricio González aseguró que la mención al tema fue "fugaz" y que Escobar jamás le pidió influenciar en esta. El abogado del exmagistrado Jaime Granados describió el encuentro como un suceso común entre los profesionales que no había tenido la trascendencia que le imputaban. "En mis 30 años de ejercicio profesional he visto esto muchas veces y a nadie se le ocurría que esto es un delito", aseguró tiempo antes de que se conociera el fallo.

Sin embargo, el elemento determinante terminó siendo el testimonio de Victor Pacheco. El abogado, como se recordara, le había contado a otro magistrado de la Corte Constitucional que Jorge Pretelt le había supuestamente dicho que el proceso era complejo, que tenía que buscar un abogado de quilates, y que eso podría costar 400 millones de pesos.



Esto fue interpretado por Pachecho como la solicitud de una coima que habría sido girada por la empresa por intermedio de Escobar, quien tenía un contrato por un valor similar como abogado de esta. El juez aseguró en la absolución de Escobar que el contrato no era fachada, como se creía. Este en su defensa presentó pruebas de todas las actividades que había hecho en virtud de su relación laboral con esa empresa.

Pacheco se convirtió en el testigo estrella de ese escándalo, pero en el proceso de Rodrigo Escobar el juez le quita credibilidad. Según relata el exmagistrado en un comunicado de prensa, el abogado ha cambiado varias veces de versión e incluso se ha retractado.

El abogado Pacheco actualmente es clave en el juicio que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia en contra del exmagistrado Jorge Pretelt; actualmente está para fallo. Por esto, la valoración que haga el Tribunal Superior de Bogotá frente a las declaraciones de Pacheco ante la justicia podrá ser clave para otros procesos que se desprenden del estruendoso caso.