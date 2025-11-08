Suscribirse

Elecciones

Más de un millón de colombianos en el exterior podrán votar en las elecciones de 2026: “Cada voto de la diáspora puede inclinar decisiones”

La exconcejal de Bogotá Gloria Díaz recordó que los ciudadanos residentes fuera del país eligen dos representantes a la Cámara y que su participación puede incidir en el rumbo político y social de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 3:03 p. m.
Exconcejal de Bogotá Gloria Díaz sobre las elecciones en el exterior
Exconcejal de Bogotá Gloria Díaz sobre las elecciones en el exterior | Foto: Gloria Díaz - Juan Sebastián Cruz

El próximo 8 de marzo de 2026, se realizarán en Colombia las elecciones legislativas, en las que más de un millón de connacionales residentes en el exterior podrán participar para elegir a sus representantes en la Cámara. Así lo señaló Gloria Díaz, exconcejal de Bogotá (2016–2023), quien subrayó la importancia del voto de la diáspora en la definición del rumbo político, económico y social del país.

“Cada voto de la diáspora puede inclinar decisiones en circunscripciones concretas, fortalecer candidatos con agendas de derechos humanos, salud pública, educación y oportunidades para los jóvenes, y frenar el avance de proyectos regresivos”, afirmó Díaz, magíster en Desarrollo y especialista en Gestión Pública y Regional.

Recordó que los colombianos residentes en el exterior eligen dos representantes a la Cámara, cuyas curules fueron creadas para garantizar la participación política de quienes viven fuera del país. Estos congresistas, explicó, representan los intereses y desafíos de los connacionales que trabajan, estudian o desarrollan sus proyectos de vida en el extranjero. Su labor incluye la defensa de los derechos de los migrantes, la mejora en la atención consular, la promoción de políticas de retorno digno y el acceso a servicios de salud y educación.

Según Díaz, la abstención sigue siendo uno de los principales retos. Indicó que en 2022 cerca del 46 % de los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas. “Esa falta de participación no es neutral: se traduce en políticas públicas que no reflejan la verdadera pluralidad del país”, señaló, citando datos del Observatorio de la Registraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE).

La exconcejal destacó, además, el papel de los jóvenes, quienes representan una cuarta parte de la población colombiana. “He hablado con jóvenes que me dicen ‘la política no es para nosotros’. Mi respuesta siempre es la misma: la política también es para quien reclama seguridad, empleo digno, educación y salud mental”, expresó.

Díaz invitó a los colombianos en el exterior a verificar su inscripción en el censo electoral, contactar los consulados, organizar redes informativas, conocer las propuestas y participar activamente en los comicios. “Si estás fuera de Colombia, tu voto no es un gesto simbólico: es una herramienta real para cambiar el rumbo”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Una millonada para el tren: la cifra que hace parte del convenio región-nación para financiar el proyecto ferroviario RegioTram

2. Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

3. Apoteósico gol de Luis Díaz con Bayern Múnich: video descresta al mundo por jugada que se inventó

4. Partidazo de Premier League: Tottenham y Manchester United lo definieron al 90+6’; se agitó la tabla

5. En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eleccioneselecciones en colombiaColombianos en el exterior

Noticias Destacadas

La volqueta cargada con explosivos en Tunja.

Se conoce video del momento exacto que abandonaron la volqueta cargada con explosivos en Tunja: así huyeron los criminales

Redacción Nación
Gobernador de Cundinamarca Inicio de las obras de RegioTram de Occidente.

Una millonada para el tren: la cifra que hace parte del convenio región-nación para financiar el proyecto ferroviario RegioTram

Redacción Economía
Imágenes de la explosión en Tunja.

En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.